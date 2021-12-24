Зачем Лукашенко понадобился польский перебежчик; самые суровые приговоры активистам с начала протестов. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Screenshot Belarus 1 Подпись к фото, Польский пограничник Эмиль Чечко своими рассказами удивил даже белорусских пропагандистов. Скриншот интервью в программе на телеканале "Беларусь 1"

Суд в Минске вынес самые большие приговоры активистам с начала протестов; Софья Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании; польский перебежчик заявил о массовых убийствах мигрантов военными. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.

"Радио Свобода" признано "экстремистским формированием"

Это значит, что любому работнику этого СМИ грозит до семи лет лишения свободы.

"Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Радыё Свабода"", - сказано в телеграм-канале ведомства.

В начале декабря 2021-го суд в Минске признавал "экстремистскими" соцсети радиостанции, ее канал на YouTube и телеграм канал.

По данным Русской службы Би-би-си, силовики сейчас задерживают тех журналистов "Радио Свобода", кто еще остался в Беларуси. В частности, задержан работавший на радиостанции с начала 1990-х Олег Груздилович. Издание "Зеркало" говорит, что уголовное дело заведено на его коллегу Андрея Кузнечика. Власти о задержаниях пока не сообщали.

Польский дезертир рассказал о массовых убийствах мигрантов, но подтверждения его словам не существует

На этой неделе белорусские государственные СМИ активно обсуждали историю польского военного Эмиля Чечко, якобы бежавшего в Беларусь 16 декабря и попросившего там убежища.

"Снял одежду и побежал голым в сторону Беларуси", - рассказал Чечко в интервью государственному телеканалу "Беларусь 1".

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По словам Эмиля Чечко, он якобы участвовал в массовых убийствах беженцев, которые пытались попасть на территорию Польши. При этом, военные убивали не только мигрантов, но и обычных польских волонтеров, утверждает Чечко.

В Польше против Чечко возбуждено уголовное дело за дезертирство - ему грозит до 10 лет лишения свободы. По информации издания Onet, польские спецслужбы подозревают его в шпионаже в пользу Минска. СМИ также писали, что у себя на родине Чечко был признан виновным в насилии над близким человеком и вождении автомобиля в нетрезвом виде.

По словам политолога Сергея Чалого, Эмиль Чечко рассказал то, что хотели слышать его интервьюеры.

"Такое ощущение, что солдат сидел, смотрел на реакцию и думал: надо еще [добавить жару]. Что не просто убивали, а убивали толпами и закапывали, - говорит Чалый. - Это отместка за историю авиадиспетчера, бежавшего из Беларуси. Удар по самолюбию был нанесен серьезный, решили отыграться по полной".

Еще один аналитик Дмитрий Болкунец тоже считает, что к словам Чечко об убийствах не стоит относиться серьезно.

"Человек перешел границу, его тут же подключили к пропаганде и он уже несколько дней рассказывает о зверствах европейцев, - говорит Болкунец. - Для Лукашенко это подарок, он может им пользоваться, но исключительно для своих внутренних нужд. Я думаю, что об этой истории белорусская пропаганда еще неделю поговорит, и потом про него забудут".

Минские анархисты получили по 18-20 лет колонии

Минский областной суд приговорил четырех анархистов из так называемой "группы Олиневича" к срокам от 18 до 20 лет. Этот наиболее суровое решение суда за все время с начала массовых протестов в Беларуси.

Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет колонии, Дмитрий Резанович - 19 лет, Дмитрий Дубовский - 18. Правозащитники признали их политзаключенными.

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, На этой неделе Александр Лукашенко заявил о задержании семерых человек, которые якобы пытались устроить теракты

Участников "группы Олиневича" задержали на украинско-белорусской границе 28 октября этого года. По данным следствия, среди прочего у них обнаружили огнестрельное оружие, боевую гранату и баллончики с перцовым газом. В КГБ заявили, что группа подожгла в Мозыре отдел ГАИ, а также автомобили у здания прокуратуры в Солигорске.

Всех фигурантов дела обвинили в терроризме и незаконном обороте оружия, Дубовского и Олиневича признали виновными еще и по статье о незаконном перемещении оружия через границу. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В среду Александр Лукашенко заявил о задержании еще семерых человек, которые якобы пытались устроить теракты "против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили".

Позже в эфире провластного телеканала СТВ появился сюжет, в котором начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД рассказал, что задержали "троих несудимых минчан, которые объединились в закрытом телеграм-чате, являющимся структурным подразделением инициативы "Буслы ляцяць" [Аисты летят]".

"Их целью было насилие в отношении правоохранителей, должностных лиц, органов государственной власти, а также повреждение их имущества в связи с выполнением ими их служебных обязанностей", - говорится в сюжете.

Тринадцать лет для блогера

17 декабря суд в Минске приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам лишения свободы. Пальчиса задержали 20 сентября прошлого года и посадили на 30 суток. Позже на него завели уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.

Автор фото, Виктория Пальчис/Wikimedia Подпись к фото, Блогера Эдуарда Пальчиса приговорили к 13 годам колонии

Со временем количество дел в отношении блогера выросло: в итоге Пальчиса признали виновным по четырем статьям уголовного кодекса, включая разжигание социальной вражды и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

"Суды над этими людьми [Пальчисом, Тихановским и другими активистами] - там нет состава преступления, - заявил в интервью "Еврорадио" директор Свободного театра Николай Халезин. - Это не то, что могли дать три года, а дали 18. Нет никаких мотивов, нет поводов, нет самого события. Их просто брали и сажали. Посадили, а теперь раздают сроки, исходя из цифр с потолка".

Белорусские правозащитники также признали Эдуарда Пальчиса политзаключенным. В 2016 Пальчис уже был признан виновным по двум статьям уголовного кодекса, и тогда правозащитники тоже увидели в этом политический подтекст.

Софья Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании

Россиянка Софья Сапега, находящаяся в Беларуси под домашним арестом, попросила Александра Лукашенко о помиловании. Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич в эфире "Эха Москвы", назвав Лукашенко "президентом".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Софья Сапега (архивное фото)

"Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать, что будет", - заявил Дудич.

Следственный комитет Беларуси передал прокурору уголовное дело Сапеги для направления в суд. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям уголовного кодекса, включая насилие в отношении сотрудника органов, угрозу в отношении судьи и разжигание вражды и розни.

Напомним, что Софью Сапегу задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. В конце июня Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

На этой же неделе прокурор запросил 11 лет лишения свободы еще для одного россиянина - Егора Дудникова, который озвучивал ролики для одного из протестных телеграм-каналов. Его обвиняют в разжигании социальной вражды и призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Максимальное наказание по этим статьям —12 лет.