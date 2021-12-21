Верховный суд Британии отказал Николасу Мадуро в доступе к золоту Венесуэлы

22 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Экономика Венесуэлы лежит в руинах, и Николасу Мадуро очень нужно добраться до золотого запаса в хранилище Банка Англии

Верховный суд Британии отказал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро в доступе к золотому запасу страны стоимостью почти два миллиарда долларов, который лежит в хранилище Банка Англии.

Это уже третье решение британских судебных инстанций о золоте Венесуэлы: Верховный суд Британии отменил решение Апелляционного суда, который в июле этого года отменил решение Высокого суда Англии и Уэльса.

В итоге на данный момент, с точки зрения британской судебной системы, единственный, кто может распоряжаться золотым запасом Венесуэлы - это лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого Британия признает законным руководителем страны.

В то же время де-факто Британия контактирует с правительством Мадуро, поскольку именно он контролирует страну.

В первой половине прошлого года правительство Мадуро попыталось забрать золото из Банка Англии, объясняя,что ему нужны деньги на борьбу с эпидемией коронавируса в Венесуэле. Получив отказ, правительство Мадуро подало в суд.

Гуайдо и другие оппоненты Мадуро уверены, что он потратит это золото не на борьбу с ковидом, а на выплаты иностранным союзникам его режима.

Хуан Гуайдо, которого признают президентом Венесуэлы более 50 стран мира, хочет, чтобы золото оставалось в хранилище Банка Англии.

Николас Мадуро, соратник и преемник покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, в 2018 году во второй раз стал президентом на выборах, которые оппозиция таковыми не признала и объявила им бойкот. В начале 2019 года Гуайдо объявил себя законным главой венесуэльского государства.

И Мадуро, и Гуайдо назначили каждый свое руководство Центрального банка Венесуэлы.

Венесуэла с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США, Британии и других стран за нарушения прав человека и подавление демократических свобод.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо признают законным главой государства более 50 стран

Верховный суд Британии, отказав в понедельник Мадуро, тем не менее, не стал ставить в этом споре последнюю точку. Он предписал Коммерческому суду, подразделению Высокого суда Англии и Уэльса, рассмотреть вопрос, признает ли Британия Хуана Гуайдо главой и государства, и правительства Венесуэлы или же только главой государства.

Гуайдо приветствовал решение Верховного суда и заявил, что он "останется верен конституционному долгу хранить эти средства республики для будущих поколений".