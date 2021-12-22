Кадырова разгневал памятник Дудаеву в Турции. Что говорят в Кремле и Анкаре

час назад

Автор фото, Getty Images

Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на турецкие власти, обвинив их в покрывательстве терроризма. Поводом стало открытие в городе Корфезе (в 90 километрах к востоку от Стамбула) парка имени Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (в России признана террористической организацией и запрещена, перестала существовать в 1999 году). Там же был открыт и памятник лидеру чеченских сепаратистов, убитому в апреле 1996 года.

В ответ Кадыров пригрозил увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана. Эта организация считается террористической в Турции и многих других странах, а сам Оджалан отбывает пожизненное тюремное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

Как на этот скандал отреагировали в Турции и Кремле?

Что заявил Кадыров

"Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Определитесь! Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной", - написал накануне Кадыров в своем телеграм-канале.

"А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия", - пригрозил он.

Из Турции регулярно приходят сообщения о нападении на чеченцев.

В октябре турецкие СМИ сообщили о задержании группы иностранцев, которые планировали нападение на проживающих в Турции оппозиционных чеченских активистов. В Кремле тогда заявили, что не в курсе ситуации.

Что сказали в Кремле

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В среду журналисты попросили представителя Кремля Дмитрия Пескова прокомментировать выпады Кадырова в отношении властей Турции.

"Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России", - сказал Песков. По его выражению, "одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев".

"Недавно, к сожалению, в одном из регионов Турции один из парков был назван именем этого террориста. Конечно, это весьма болезненное решение для всех чеченцев, - добавил он. - Поэтому такая эмоциональная реакция [Кадырова] вполне понятна".

Песков напомнил, что Москва по дипломатическим каналам уже "доводила" до турецких коллег "то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобные наименования в одном из турецких городов". Действительно, еще 15 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране".

Заметили ли новость в Турции?

Региональный лидер Рамзан Кадыров пригрозил установить памятник лидеру террористической группы РПК Абдулле Оджалану в ответ на открытие парка в честь легендарного чеченского лидера Джохара Дудаева в турецкой провинции Коджаэли. Так формулирует проправительственное издание Daily Sabah.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший советский генерал Дхохар Дудаев, возглавив Чечню в 1991 году, взял курс на отделение от России. При нем республика полностью вышла из-под контроля Москвы, что привело к Первой чеченской войне и многочисленным жертвам. Сам Дудаев был убит 21 апреля 1996 года в результате ракетного удара

Кадыров резко обвинил страну в "поддержке террористов", сообщила еще во вторник ежедневная газета Yeni Safak. Другие издания также обратили внимание на эту новость.

Турецкие СМИ обращают внимание на то, что глава Чечни заявил о "прямой угрозе" турецко-российским отношениям и призвал Анкару проявлять осторожность, а Москву - предпринимать "активные дипломатические шаги".

Daily Sabah напоминает, что Турция и Россия поддерживают тесные отношения и сотрудничают по региональным вопросам, включая сирийский кризис, Южный Кавказ, а также в области оборонной промышленности, поскольку Анкара закупила у Москвы системы противоракетной обороны С-400 российского производства.

Почему Оджалан

Согласно заявлению Кадырова, "логичным и политически зеркальным" ответом Грозного может стать увековечивание в столице Чечни имени Абдуллы Оджалана.

"Обращаюсь и к министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей - это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры", - заявил глава Чечни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Боевые отряды Оджалана с 1984 года вели боевые действия против турецких сил под лозунгом независимости Курдистана. С 1999 года основатель РПК отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме

Турецкие власти считают Оджалана особо опасным государственным преступником, а основанная им партия признана террористической организацией как в Турции и США, так и в ряде стран Евросоюза.

В России РПК террористической организацией не считается. Дважды, в 1998-м и 1999 годах Оджалан приезжал в Россию, где встречался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и рассчитывал получить политическое убежище.

По инициативе ЛДПР Госдума даже обращалась с к президенту Ельцину с просьбой предоставить Оджалану статус политического беженца, однако российское правительство не захотело осложнять отношения с Турцией и настояло на его выдворении.