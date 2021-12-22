Умер филантроп, основатель "Билайна" и фонда "Династия" Дмитрий Зимин

58 минут назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Крупный филантроп и меценат, основатель "Билайна" и благотворительного фонда "Династия" Дмитрий Зимин скончался на 89 году.

"Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был, - написал в своем "Фейсбуке" его сын, Борис Зимин. - Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел".

Дмитрий Зимин - видный ученый и изобретатель, один из конструкторов крупнейшей наземной радиолокационной станции, входящей в систему противоракетной обороны России.

Он преуспел и на почве бизнеса - созданное им АО "Вымпелком" (сотовая сеть "Билайн") стало первой российской компанией, разместившей свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

После ухода в отставку с поста гендиректора "Вымпелкома" Зимин основал некоммерческий фонд "Династия", который выделял средства на развитие фундаментальной науки и образования в России, поддерживал молодых ученых, организовывал конференции, лекции и поездки на международные программы, издавал книги.

Чувство собственного достоинства

"Династия" работала в России 14 лет, пока в 2015 году минюст не внес ее в список иностранных агентов.

Вместе с "Династией" российские власти причислили к иностранным агентам фонд "Либеральная миссия" экономиста Евгения Ясина, научного руководителя университета "Высшая школа экономики". Деятельность "Либеральной миссии" также финансировалась из средств Дмитрия Зимина.

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Зимин был решительно не согласен с этим решением и очень расстроен. Он не скрывал, что деньги, которые он вкладывает в фонд, хранятся за рубежом, однако отмечал, что и значительная часть государственных денег хранится там же. Кроме того, фонд не занимался политической деятельностью, а лишь чистой филантропией в сфере науки и образования.

"Дмитрий Зимин - не только предприниматель, но и крупный изобретатель, в свое время внесший свой вклад в укрепление российской противоракетной обороны, а потом способствовавший со своим фондом тому, чтобы молодые ученые оставались в России, - комментировал решение минюста генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. - А ему плюнули в душу и сказали: утрись. Полное непонимание того, что есть такая вещь, как чувство собственного достоинства".

В Кремле выражали сожаление

Тогда же Зимин решил покинуть Россию, а после полутора месяцев раздумий фонд "Династия" объявил о самоликвидации.

"Тратить свои личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду", - заявил предприниматель.

Несмотря на закрытие фонда, Зимин, а затем и его сын Борис продолжали заниматься благотворительной деятельностью. Соратники Алексея Навального благодарны семье Зиминых за помощь в отправке политика на лечение в Германию после его отравления боевым ядом.

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке"), - писал в "Фейсбуке" Леонид Волков.

"Достойнейший человек, земля пухом", - так пользователи соцсетей отреагировали на известие о кончине Дмитрия Зимина.

"Нет больше Дмитрия Борисовича Зимина. Лучшего человека на свете. Светлого, радостного, прозорливого. Мне повезло знать его, работать с ним. Плачу плачу и плачу. Как же мне горько. Мои глубочайшие соболезнования семье" (Роза Хацкелевич, бывший заместитель исполнительного директора фонда "Династия", цитата по "Фейсбуку").

"Весь смысл фонда "Династия" состоял в том, чтобы поддержка науки происходила не по воле одного человека, а системно, структурно. Когда идиотские законы сделали этот проект невозможным - по мне, это сравнимо, в русской истории - с убийством Кондратьева, Вавилова, травлей Егорова - он закрыл его. И остался сам все тем же умным, позитивным человеком" (Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ, цитата по "Фейсбуку").