TikTok обогнал Google по популярности в мире

11 минут назад

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Китайская соцсеть TikTok, благодаря которой в последние годы приобрели всемирную известность несколько музыкантов и других персоналий, обогнала по числу пользующихся ей ежемесячно посетителей крупнейший поисковик интернета, подсчитали аналитики из Cloudflare.

Как следует из годового аналитического отчета компании, домен TikTok.com обогнал все сервисы Google - карты, переводчик, фото, книги и новостной агрегатор.

TikTok за в 2021 году очень сильно вырос в популярности - по итогам 2020 года приложение находилось на седьмом месте. Сегодня же десятка самых популярных доменов, по версии Cloudflare, выглядит так:

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com

Рост популярности TikTok, принадлежащего пекинской компании ByteDance Ltd. аналитики объясняют успешностью его алгоритма подбора видео под каждого пользователя. За последние годы многие инфлюэнсеры, начинавшие в TikTok, превратились в полноценных знаменитостей, например Эддисон Рэй и Чарли Д'Амелио.

Эддисон Рэй журнал Forbes в 2020 году называл самым высокооплачиваемым инфлюэнсером в TikTok, но заработок ее оценил достаточно скромно - в пять миллионов долларов до налогов. На аккаунт Чарли Д'Амелио подписаны 115,5 миллиона человек.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Хайп, хейт и рэп - что такое TikTok и как в нем стать популярным?

Всего в мире более миллиарда пользователей TikTok. Лидерство соцсети как самого популярного онлайн-сервиса в мире окончательно утвердилось 10 августа 2021 года, пишут в Cloudflare. TikTok оставался на первом месте большую часть октября и ноября, в том числе на День благодарения в США и в "Черную пятницу".

TikTok позволяет пользователям загружать созданные ими видео продолжительностью от 15 секунд до минуты, используя необычные инструменты редактирования. Огромную популярность в нем имеют видео с танцами.