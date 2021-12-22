Дайджест: США могут запретить поставки смартфонов в Россию, Израиль приглашает на четвертую прививку от ковида

22 декабря 2021, 04:49 GMT Обновлено 15 минут назад

Автор фото, AFP

Вариант коронавируса "Омикрон", который стремительно распространяется по миру, стал доминирующим в США и вызывает беспокойство, но власти не планируют вводить жесткие ограничения, поскольку страна готова к новому всплеску заболеваемости, заявил президент США Джо Байден в обращении к нации.

"Это не март 2020 года. Мы подготовлены и знаем [о вирусе] больше", - сказал он.

Байден напомнил, что по всей стране развернуты пункты ревакцинации, и призвал американцев сделать бустерную прививку. Обращаясь к невакцинированным людям, он заявил, что они делают выбор между жизнью и смертью.

"Вы думаете, что подвергаете только свою жизнь опасности, что это ваш выбор. Но он оказывает влияние и на жизни других. Вы подвергаете опасности своих близких, друзей, соседей, незнакомцев", - сказал президент.

Байден также сообщил, что власти закупят 500 млн экспресс-текстов, которые можно будет бесплатно заказать в январе, а также объявил об отправке тысячи военных медиков в американские госпитали, выделении дополнительных мест в больницах и снабжении необходимыми ресурсами районов с наиболее сложной ситуацией.

Экстрадированный из Швейцарии в США российский бизнесмен Владислав Клюшин предстанет перед американским судом, который выслушает его позицию по поводу предъявленных обвинений и рассмотрит вопрос о мере пресечения.

В США Клюшина обвиняют в целом ряде преступлений, включая инсайдерскую торговлю и мошенничество с денежными переводами.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Израильский премьер в ноябре привел на вакцинацию сына

На фоне роста заболеваемости вариантом "Омикрон" власти Израиля рекомендовали всем жителям страны в возрасте от 60 лет, а также медицинским работникам сделать четвертую прививку от коронавируса.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет напомнил, что израильские граждане были первыми, кто получил третью дозу вакцины. "Мы также продолжаем быть пионерами в плане четвертой дозы", - заявил он.

Ревакцинацию четвертой дозой рекомендовано начать как можно скорее. "Нечего ждать, идите вакцинироваться", - написал в "Твиттере" министр здравоохранения страны Ницан Горовиц.

Четвертую дозу можно получить через четыре месяца после третьей прививки. Власти также приняли решение сократить промежуток между второй и третьей дозой с пяти до трех месяцев.

Бустерные дозы в Израиле начали вводить в июле этого года.

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Власти США рассматривают возможность введения санкций на экспорт в Россию, если российский президент Владимир Путин решит начать вторжение на территорию Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена.

Эти меры, которые могут коснуться поставок смартфонов в Россию, станут дополнением к экономическим санкциям, которые Вашингтон может ввести в случае возможного вторжения.

Как заявил собеседник агентства на условиях анонимности, эти меры могут стать беспрецедентными и перекрыть доступ в Россию широкому кругу промышленных и потребительских технологий.

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Спустя 30 лет после начала югославских войн Запад вновь столкнулся с возможностью крупного вооруженного конфликта на периферии Европы, пишет в колонке для Financial Times Констанце Штельценмюллер из Брукингского института в США.

События на границе России и Украины и опасность нового конфликта вызыва.т леденящее душу чувство дежавю, пишет она, однако по большинству ключевых аспектов нынешняя ситуация значительно хуже той, что была три десятилетия назад.

Администрация Байдена заявляет о твердой приверженности безопасности Европы и суверенитету Украины, однако она страдает от политической поляризации и с болью осознает ограниченность влияния на электорат, уставший от войн и испытывающий недоверие к политике. Немногие оставшиеся в Вашингтоне "ястребы" нацелены на Китай. "Сдержанность" все больше пользуется двухпартийной поддержкой. Бурный вывод войск из Афганистана подорвал авторитет США в мире и ослабил сплоченность западного альянса.

На предложенный Россией Западу проект соглашений с США НАТО и ЕС ответили обобщенным предложением диалога, отвергли требования вето на расширение альянса и вывод войск, а также предупредили Россию о "масштабных последствиях и серьезных издержках", если она начнет боевые действия против Украины, оставив открытым вопрос о том, что именно имелось в виду. Двусмысленность может быть преднамеренной, чтобы не дать повода для эскалации, но также может быть попыткой скрыть разногласия в Европе.

Что касается Германии, то время, когда она могла ссылаться на свою историю как на предлог для того, чтобы оставаться в стороне, давно прошло. Германия как экономический якорь Европы нужна, чтобы сдерживать Владимира Путина. Каждая потенциальная санкционная мера дорого обойдется новому правительству Олафа Шольца с финансовой и политической точек зрения.

"Но какова альтернатива?" - задается вопросом автор. Югославские войны длились десять лет и унесли 140 тысяч жизней. И Путину, пишет она, не мешало бы помнить, что две из шести бывших республик Югославии сейчас находятся в ЕС, четыре - в НАТО, а Слободан Милошевич предстал перед трибуналом в Гааге за военные преступления.

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Оксфордский университет и компания AstraZeneca начали работу над созданием новой версии своей вакцины против коронавируса, нацеленной на вариант "Омикрон", сообщает FT.

"Как и в случае с предыдущими вариантами, вызывающими беспокойство, мы вместе с нашими партнерами из компании AstraZeneca предприняли предварительные шаги по созданию обновленной вакцины на случай, если она понадобится", - заявил изданию руководитель исследовательской группы Сэнди Дуглас.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в медицинском журнале Lancet, защита, которую обеспечивают две дозы вакцины AstraZeneca, начинает ослабевать через три месяца после второй прививки.

Разработчики вакцины надеются, что полная вакцинация будет по-прежнему защищать от тяжелого течения болезни при заражении "Омикроном", но данные нового исследования еще раз подчеркивают необходимость ревакцинации привитых двумя дозами AstraZeneca.

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