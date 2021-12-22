"Опечатка по Фрейду". В чем еще обвинили адвоката Ивана Павлова?

Анна Пушкарская, Сергей Горяшко

Би-би-си

7 часов назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Минюст России во вторник в четвертый раз потребовал лишить статуса адвоката Ивана Павлова (признан в России СМИ-физлицом, выполняющим функции иностранного агента). Его хотят отстранить от защиты обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Фигурантом дела о госизмене министерство впервые объявило и самого адвоката. Би-би-си изучила претензии министерства к Павлову.

Дисциплинарное производство по делу адвоката возбудил 20 декабря президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко в связи с представлением минюста России о прекращении адвокатского статуса Павлова.

Представление 15 декабря направил в палату начальник главного управления минюста по Петербургу Сергей Феоктистов. За последние полтора года это управление трижды направляло в палату аналогичные требования - и дважды получило отказ.

Еще одно представление, которое Феоктистов направил 8 октября, пока ожидает решения совета палаты.

В четвертом по счету документе минюста содержатся новые - и очень громкие - утверждения.

Новое дело о госизмене или опечатка?

В документе, с которым ознакомилась Би-би-си, говорится, что 27 апреля 2021 года Следственный комитет России (СКР) якобы возбудил против Павлова уголовное дело по ст.275 УК РФ (государственная измена).

Адвокат с 27 апреля проходит обвиняемым по делу, но по ст.310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования).

По закону возбудить дело против адвоката - как особого субъекта права - может только СКР в лице руководителя не ниже главы регионального управления, отметил Павлов. По его словам, дело по ст.310 УК РФ возбуждал начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников.

О ст.275 УК РФ, то есть о госизмене, СКР ничего не сообщал, и Павлова, по словам адвоката, не уведомлял.

Упоминание этой статьи в документе минюста Павлов назвал опечаткой по Фрейду. Он сомневается, что от него могли бы скрыть новое уголовное дело, по которому его было бы легче отправить в СИЗО.

В сентябре Павлов беспрепятственно покинул Россию.

Би-би-си направила запрос в министерство юстиции, попросив уточнить, действительно ли против адвоката возбуждено дело о госизмене.

Нарушает ли Павлов права Сафронова?

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Еще один момент в документе минюста касается участия Павлова в деле журналиста Сафронова.

Адвокат "фактически отказался" от защиты журналиста, пишет Феоктистов, а "позиционирование Павлова в качестве защитника" в деле Сафронова якобы нарушает конституционное право обвиняемого на юридическую помощь. В качестве доказательства он ссылается на неявки Павлова на следственные действия в 2021 году и "самоустранение" адвоката от защиты Сафронова из-за занятий "иной деятельностью".

Сафронов, пользующийся услугами не только Павлова, но также иных защитников, якобы "настаивает на обязательном участии всех без исключения адвокатов в следственных действиях", говорится в документе минюста.

Это ложь, сказал Павлов Би-би-си. По его словам, ни с Сафроновым, ни с другими адвокатами журналиста у него никаких разногласий нет. Он считает утверждение минюста попыткой вбить клин в команду защитников.

"Сомнений в компетенции Павлова у Сафронова нет, - заявил Би-би-си другой адвокат журналиста Дмитрий Катчев. - Сафронов убежден, что Павлов всеми силами пытается защитить его, но никоим образом не нарушает его законные интересы".

Катчев добавил, что Павлов - ведущий в России специалист по делам, связанным с обвинениями в шпионаже и госизмене, накопивший большой опыт. "Его участие в защите необходимо. Иван не собирался и не собирается отказываться от услуг адвоката Павлова", - резюмировал Катчев.

Защитники Сафронова ранее сообщали, что Павлов участвует в работе по делу журналиста "дистанционно", то же самое говорил и сам Павлов.

Мог ли Павлов являться по вызову следователя ФСБ?

Как утверждают в минюсте, Павлов был "надлежащим образом извещен" о времени и месте проведения следственных действий по делу Сафронова, но уклонялся от явки. При этом, "согласно информации следователя", адвокат ни разу не известил его "о наличии уважительных причин для неявки".

В документе перечислены конкретные даты, в которые Павлов, "не имея реальных препятствий", не явился по вызову в следственное управление ФСБ для участия в следственных действиях по делу Сафронова. Однако в апреле 2021 года суд избрал самому Павлову, как обвиняемому в разглашении данных следствия, меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По решению суда Павлову было запрещено встречаться со свидетелями по своему делу - ключевыми из них как раз стали Сафронов и следователь Александр Чабан, который, как сообщалось, был недоволен тем, что адвокат рассказывал СМИ о деле журналиста. Кроме того, Павлову было запрещено пользоваться любыми средствами связи - интернетом, почтой, телефоном.

Под этот запрет подпадают 13 из 16 неявок, перечисленных минюстом - они касаются периода с 26 мая по 6 декабря 2021 года.

Каким образом Павлов в это время мог обмениваться уведомлениями со следователем Чабаном, узнавать о проведении следственных действий по делу Сафронова и беспрепятственно участвовать в них, не нарушая запрет? В представлении главы петербургского управления минюста об этом ничего не сказано.

Какие новые претензии Павлову выдвинул минюст?

Феоктистов направил в палату новое представление против Павлова после того, как его прежние аргументы - о неявке Павлова на следственные действия подзащитных в 2019-2020 годах, а также о деятельности адвоката, которую в минюсте считают политической, 9 декабря в очередной раз отвергла квалификационная комиссия палаты.

В этот консультативный орган входят адвокаты и представители органов власти, в том числе минюста, на основании его заключения совет палаты решает вопрос о наличии дисциплинарного проступка адвоката и его наказания, вплоть до лишения статуса.

9 декабря комиссия, собравшись на заседание в отсутствие представителя Павлова адвоката Александра Мелешко (он в это время был в суде по другому делу), но при участии двух представителей минюста, обнаружила в действиях Павлова дисциплинарный проступок.

Посчитав, вопреки мнению минюста, что Павлов был вправе не являться на следственные действия, если в них участвовали другие адвокаты, комиссия заявила, что он все же нарушил требование Кодекса адвокатской этики, поскольку заранее не уведомлял о своей неявке следователя. В представлении минюста таких претензий не было.

Павлов настаивает, что всегда предупреждал следователя о неявке. Комиссия даже не поинтересовалась этим обстоятельством, хотя могла запросить конкретные данные, задав прямой вопрос, возмущен адвокат.

Комиссия установила нарушение на заседании, согласившись с пояснениями двух представителей минюста. Павлов представить свои возражения не мог, его позицию комиссия не выяснила, и Мелешко уже направил возражения по этому поводу в совет палаты.

Список претензий к Павлову пополнился тезисом о том, что, согласно "материалам оперативно-служебной деятельности" правоохранительных органов, адвокат Павлова финансировал "юридическую помощь гражданам, осуществляющим деятельность, направленную на подрыв авторитета органов государственной и судебной власти, а также основ конституционного строя".

Какие нормы закона нарушает оказание кому-либо юридической помощи, Феоктистов не пояснил. При этом он подчеркнул, что Павлов является не только обвиняемым по уголовному делу, но и "иностранным агентом".

"Профессиональной и гражданской репутации" адвоката нанесен "значительный ущерб", "репутационные издержки" адвоката могут "негативно отразиться" и на положении его доверителя Сафронова, говорится в документе.

В связи с этим Павлов напомнил, что Конституционный суд России и президент Владимир Путин отмечали, что статус "иноагента" не является дискриминационным и не ведет к запретительным шагам со стороны государства.

Что заявили в Федеральной палате адвокатов?

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) позицию минюста во вторник фактически поддержал вице-президент Геннадий Шаров. На встрече руководства ФПА с журналистами 21 декабря Шаров назвал Павлова "реальным иностранным агентом", действующим "не на пользу Отечества" и уникальным по своей "иностранной ангажированности" человеком, передает ТАСС.

На это негативно отреагировали в разговоре с Би-би-си члены инициативной группы "Защитим российскую адвокатуру".

Группа была экстренно создана неделю назад для противодействия опубликованному в декабре проекту поправок минюста к закону "Об адвокатуре". Эти поправки появились на волне попыток минюста лишить Павлова статуса, писал "Коммерсант". В частности, министерство хочет получить право оспаривать в суде отказ адвокатской палаты прекратить полномочия адвоката. Сейчас у чиновников такого права нет.

Ответственный секретарь группы адвокат Илья Сидоров сказал Би-би-си, что к ней уже присоединились более 800 адвокатов, а на недавнем общероссийском гражданском форуме 2021 года "все адвокаты, в том числе от ФПА заявляли, что признание "иностранным агентом" за адвокатскую деятельность недопустимо".

Заявление Шарова о Павлове Сидоров назвал "волюнтаристским и откровенно антиадвокатским": "В условиях, когда нет мотивированного решения минюста и суда по вопросу о Павлове, когда минюст оказывает давление на Адвокатскую палату Санкт-Петербурга, такое заявление противоречит корпоративному духу".

"Геннадий Шаров, по моему мнению, поступил недостойно, позволив себе публичное шельмование коллеги, которого власти откровенно преследуют за профессиональную деятельность", - сказала Би-би-си член инициативной группы адвокат-международник Каринна Москаленко.