Прокуратура Беларуси запросила 11 лет для россиянина Дудникова. Он озвучивал протестные ролики

Анна Пушкарская, Ксения Чурманова

Би-би-си

час назад

Автор фото, VK.COM/EGDUDNIKOV

Белорусская прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для 21-летнего гражданина России Егора Дудникова. С ноября 2020 года до своего задержания в мае 2021-го Дудников озвучивал ролики для оппозиционного телеграм-канала. Его обвинили по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: разжигание вражды и призывы к действиям против национальной безопасности.

Заседания по делу Дудникова в суде Минска проходили в закрытом режиме, поскольку обвинение касалось угроз национальной безопасности. По словам источника Би-би-си, подсудимый вину признал лишь частично. На первом заседании 20 декабря суд допросил свидетелей, а на втором перешел к прениям.

По статье 130 (о разжигании вражды) россиянину грозило от 5 до 12 лет, а по статье 361 (о призывах к действиям, направленным в ущерб безопасности) - от 2 до 7 лет лишения свободы. В итоге прокурор запросил 11 лет.

"Егор в шоке", - рассказал источник Би-би-си.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет объявлен в ближайшее время.

После того, как приговор вступит в силу, Дудникова могут экстрадировать для отбывания наказания в Россию. Его также может помиловать Александр Лукашенко.

Мать Егора считает, что это слишком жестокое наказание для человека, который озвучивал ролики. "Я понимаю, что мой ребенок оступился и, возможно, что-то сделал не так, но просто хотелось бы, чтобы наказание было соизмеримо с тем, что он сделал. У нас [в Саратове] сосед убил свою жену - ему дали 12 лет за убийство и хранение огнестрельного оружия", - сказала Би-би-си Юлия Дудникова.

"Мы будем добиваться его помилования или экстрадиции в Российскую Федерацию", - подтвердил Русской службе Би-би-си адвокат Антон Гашинский.

Гашинский считает, что дело Дудникова станет пробным камнем перед рассмотрением более резонансного дела - россиянки Софьи Сапеги. Ее обвиняют по той же 130-й статье, что и Дудникова, и еще по пяти менее тяжелым статьям УК Беларуси. При этом дело Сапеги, как думает Гашинский, скорее всего будут рассматривать публично.

Сапега - подруга одного из авторов основного оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. В мае этого года белорусские власти арестовали Протасевича и Сапегу, посадив в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс.

"55 сообщений побудительного характера"

Егор Дудников по профессии повар. Он учился в Саратове, после чего перебрался в Минск к девушке и подрабатывал, озвучивая мультики, анимэ, компьютерные игры, рекламные ролики, а также протестный контент белорусской оппозиции.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Акция протеста в защиту Сапеги и Протасевича в Риге вскоре после их задержания

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Его публиковали в телеграм-канале "Отряды гражданской самообороны Беларуси" намного позже волны активных протестов 2020 года. Первые протестные ролики с голосом Дудникова датированы в материалах дела 19 января 2021 года - тогда силовики уже вели активное преследование тех, кто участвовал в акциях или их организации.

"В роликах и сообщениях были призывы выходить на улицу и на прямой физический контакт с сотрудниками правоохранительных органов", - рассказывал сам Егор в письме, которое он передал журналистам через своего адвоката Антона Гашинского.

Сначала Дудникова обвиняли по части 1 статьи 342 УК Беларуси ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Ему грозило до трех лет лишения свободы.

Но в ноябре ему предъявили новое обвинение по двум другим статьям - части 3 статьи 130 УК РБ ("Разжигание социальной вражды группой лиц") и части 3 статьи 361 УК РБ ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет").

В обвинительном заключении говорится, что Дудников озвучил и разместил в телеграм-канале не менее 55 голосовых сообщений "побудительного характера".

"Синяки и расколотый зуб"

Дудникова задержали в Минске в начале мая. После ареста он находился в СИЗО КГБ, где, по словам самого Егора, у него выбивали признательные показания.

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Егор Дудников (фото из семейного архива)

В письме из СИЗО он рассказывал, что при задержании его били ногами и руками. "Последствиями задержания стали синяки и расколотый зуб", - писал он. После обыска, по словам Егора, ему надели на голову мешок и сказали, что "поедут закапывать". Только через несколько недель после его помещения в СИЗО к Дудникову удалось попасть адвокату - тогда его посетили стоматолог и психолог.

Сначала Дудников, по его словам, не признавал вину, но после угроз и обещаний, что его депортируют в Россию, дал признательные показания на камеру и написал явку с повинной.

Позже, писал Егор, в изолятор приезжали сотрудники белорусского государственного телеканала ОНТ и просили его произнести на камеру две фразы: "Я, Дудников Егор, известный как Злойбэт [имя в Telegram]. Вы лохи, балаболы, я разочарован в вас и я сотрудничаю со следствием".

Одно свидание за 8 месяцев

До суда у матери Дудникова была надежда на то, что ему дадут минимальный срок.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ролики, озвученные Дудниковым, публиковались уже после основной фазы акций протеста

За 8 месяцев, в течение которых Дудников находился в СИЗО, ему разрешили одно свидание, рассказала Би-би-си его мать. Встретились они только в ноябре. "Нам дали часочек пообщаться. Час - это так мало, когда ребенка полгода не видел и не слышал. Он сказал, что его чуть не сломали в мае, когда задержали, но сейчас он держится", - говорит она. И вспоминает слова сына: "Я пройду достойно, я выдержу, я не сломлюсь".

По словам Юлии Дудниковой, Егор, находясь в СИЗО, строил "грандиозные планы": хотел сделать сайт для фрилансеров, которые так же, как и он, занимаются озвучкой, изучать языки. "Пишет какие-то записки, рисует, много читает. Пока этим держится, этим живет, руки не опускает, - говорит мать. - Какой бы итог ни был, мы всегда с ним. На его стороне - молодость. Сколько бы ему не дали, он выйдет молодым. Другое дело, что это лучшие годы".

У Дудниковой большие надежды на экстрадицию ее сына в Россию после приговора. "Придется этого добиваться, вряд ли удастся сразу", - полагает Юлия.