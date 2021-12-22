К мэру Краснодара пришли с обысками, он проработал чуть больше месяца

25 минут назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Силовики пришли с обысками к мэру Краснодара Андрею Алексеенко, который был избран только в середине ноября, а до этого был первым вице-губернатором Краснодарского края. На него завели дело о получении взятки в особо крупном размере.

По материалам, предоставленным ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося мэром города Краснодар, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), говорится в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, занимая должность первого вице-губернатора, Алексеенко в 2018 году через посредника "получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей" за выдачу заключения о соответствии возведенного многоквартирного дома в Краснодаре, "несмотря на наличие ряда недостатков". За выдачу заключений отвечал департамент, который курировал чиновник.

Ранее об обысках у мэра сообщили СМИ.

Что узнали СМИ

Утром дома у Алексеенко и в мэрии Краснодара начались обыски, а самого мэра повезли на допрос, сообщило издание Znak.com со ссылкой на свои источники. Мэр пока не задержан, уточняли собеседники Интерфакса и РИА Новостей.

Алексеенко не предъявлено обвинений, он приглашен на допрос, его действующий статус не определен, рассказывали источники "Коммерсанта" в Краснодаре.

Три источника РБК в силовых органах региона при этом заявили, что Алексеенко подозревают во взяточничестве. Позиция самого мэра и его защиты пока не известна. В пресс-службе мэрии ТАСС сказали, что у них проводятся оперативные мероприятия, а глава города Алексеенко оказывает содействие следствию. Проводятся первоначальные следственные действия, в мэрии - обыски, "с фигурантом работает следователь", сказано в пресс-релизе СКР.

"Жители города от этого устали"

Мэром Краснодара Алексеенко стал чуть меньше месяца назад. 17 ноября за его кандидатуру проголосовали депутаты городской думы.

До этого 43-летний Алексеенко был первым вице-губернатором - с октября 2015 года. В 2006-2007 годах он был замдиректора ООО "Дион-А", а затем начал делать карьеру чиновника, устроившись в администрацию Краснодара в департамент экономического развития.