Бесцветная "радуга-призрак" удивила жителей юго-востока Англии

Радуга-призрак

Автор фото, BBC Weather Watchers/AmandaHappyCat

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Подобные радуги можно было увидеть вдоль всего побережья графства Норфолк

Редкое погодное явление - туманная радуга - порадовало жителей юго-восточных английских графств Норфолк, Саффолк и Эссекс.

Белая радуга возникает в условиях слабого тумана и определённого угла падения солнечных лучей.

Туманные капельки воды слишком мелкие, чтобы преломляющийся свет окрашивал дугу в яркие для человеческого глаза цвета, поэтому она воспринимается как почти бесцветная.

Автор фото, BBC Weather Watchers/Horatio

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Побережье графства Норфолк

Белизна объясняет ещё одно народное название - "радуга-призрак".

Тем не менее, иногда внутренняя сторона белой радуги для наших глаз может быть слабо окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя - в оранжевый.

Автор фото, BBC Weather Watchers/BlackLabLover48

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А это фото из графства Эссекс

"Низкие облака рассеялись вдоль некоторых участков побережья, позволив солнцу пробиться сквозь них, в то время как туман остался внутри страны. Это создало идеальные условия для туманных радуг", - пояснил синоптик Дэн Холли Би-би-си.