Бесцветная "радуга-призрак" удивила жителей юго-востока Англии
Редкое погодное явление - туманная радуга - порадовало жителей юго-восточных английских графств Норфолк, Саффолк и Эссекс.
Белая радуга возникает в условиях слабого тумана и определённого угла падения солнечных лучей.
Туманные капельки воды слишком мелкие, чтобы преломляющийся свет окрашивал дугу в яркие для человеческого глаза цвета, поэтому она воспринимается как почти бесцветная.
Белизна объясняет ещё одно народное название - "радуга-призрак".
Тем не менее, иногда внутренняя сторона белой радуги для наших глаз может быть слабо окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя - в оранжевый.
"Низкие облака рассеялись вдоль некоторых участков побережья, позволив солнцу пробиться сквозь них, в то время как туман остался внутри страны. Это создало идеальные условия для туманных радуг", - пояснил синоптик Дэн Холли Би-би-си.