Бесцветная "радуга-призрак" удивила жителей юго-востока Англии

19 минут назад

Автор фото, BBC Weather Watchers/AmandaHappyCat Подпись к фото, Подобные радуги можно было увидеть вдоль всего побережья графства Норфолк

Редкое погодное явление - туманная радуга - порадовало жителей юго-восточных английских графств Норфолк, Саффолк и Эссекс.

Белая радуга возникает в условиях слабого тумана и определённого угла падения солнечных лучей.

Туманные капельки воды слишком мелкие, чтобы преломляющийся свет окрашивал дугу в яркие для человеческого глаза цвета, поэтому она воспринимается как почти бесцветная.

Автор фото, BBC Weather Watchers/Horatio Подпись к фото, Побережье графства Норфолк

Белизна объясняет ещё одно народное название - "радуга-призрак".

Тем не менее, иногда внутренняя сторона белой радуги для наших глаз может быть слабо окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя - в оранжевый.

Автор фото, BBC Weather Watchers/BlackLabLover48 Подпись к фото, А это фото из графства Эссекс