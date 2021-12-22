"Люди Путина": Кэтрин Белтон и HarperCollins извинились перед Романом Абрамовичем

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Абрамович добился того, что в "Людях Путина" перепишут часть про его решение купить "Челси"

Издательство HarperCollins и журналистка Кэтрин Белтон извинились перед российским миллиардером Романом Абрамовичем, обязавшись исправить те части книги "Люди Путина", которые он посчитал порочащими его репутацию.

Среди спорных мест, которые будут отредактированы, - события вокруг покупки ФК "Челси" и продажи "Сибнефти" госкорпорации "Газпром".

Представители Абрамовича не стали требовать компенсации ущерба, но попросили издательский дом сделать пожертвование на благотворительность.

Этому предшествовало судебное разбирательство, в котором лондонский суд занял сторону российского бизнесмена и признал несколько частей книги порочащими его репутацию.

Книга "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад" вызвала претензии не только у владельца "Челси". В королевский суд с аналогичными исками обратилась также "Роснефть" и совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен.

Суд отверг претензии "Роснефти", а Фридман и Авен достигли досудебного соглашения с издательством, которое обязалось исправить не устроившие их части книги.

Путин, "Челси" и другие претензии - всего 1700 слов

В среду представители Абрамовича сообщили, что договорились с издательством убрать или, наоборот, добавить 1700 слов в текст книги.

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Среди подлежащих редакции отрывков - рассказ о покупке футбольного клуба "Челси".

В первом издании книги приводится мнение банкира Сергея Пугачева, который утверждал, что Абрамович купил клуб по просьбе Путина. (Пугачев был ранее приговорен в Англии к двум годам за неуважение к суду; в России он находится в розыске).

Также будут исправлены части, касающиеся продажи "Сибнефти" "Газпрому". В книге приводится версия, согласно которой сделка была якобы совершена по указанию Кремля, а полученные Абрамовичем за нее 13 млрд долларов якобы перешли в распоряжение "людей Путина".

"Поскольку целью этого иска никогда не было наказать [кого-то], мы не требовали компенсировать ущерб. Мы, однако, попросили HarperCollins вместо выплаты компенсаций сделать пожертвование в адрес какой-либо благотворительной организации, на что [издательство] согласилось", - говорится в заявлении на сайте "Челси".

Автор книги Кэтрин Белтон - корреспондент Рейтер и бывший московский корреспондент Financial Times; она прожила в России 16 лет. Комментируя новость о соглашении с представителями Абрамовича, она провела параллель между судебным процессом и геополитическими событиями последних лет.

"Последний год переживался как война на истощение, в которой HapperCollins и я были под обстрелом со всех сторон, включая иски от четырех российских миллиардеров и нефтяного гиганта Кремля, "Роснефти"", - написала Белтон в "Твиттере".