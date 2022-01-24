Бывшим бойцам "Альфы" и "Вымпела" дали сроки за налет на бизнесмена в банке

час назад

Автор фото, Alexander Demyanchuk/Tass

Московский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых бывших сотрудников ФСБ и других правоохранительных ведомств к лишению свободы на срок от восьми до десяти лет за нападение на жителя Москвы, который собирался обменять на доллары 136 млн рублей в столичном банке. Обвинение просило для них до 12 лет колонии.

Как установил суд, подсудимые "и иные лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство", в 2019 году сформировали преступную группу для разбойного нападения на бизнесмена Александра Юмаранова. Оно было спланировано и проведено под видом оперативного мероприятия по пресечению незаконной конвертации денежных средств.

Дело получило большой резонанс, поскольку под следствием оказались действующие и бывшие сотрудники спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел", Службы экономической безопасности ФСБ, налоговой службы и Следственного комитета.

Все подсудимые признаны виновными в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере с угрозой применения насилия.

Приговор:

Бывший сотрудник управления "К" cлужбы экономической безопасности Александр Карелин - 8 лет колонии;

экс-сотрудник управления "В" ("Вымпел") Дмитрий Капышкин - 8 лет колонии;

старший лейтенант управления "К" СЭБ Артур Власов - 10 лет колонии;

капитан управления "Альфа" Роман Оболенский - 9 лет колонии;

капитан управления "Альфа" Владимир Урусов - 9 лет колонии;

старший прапорщик управления "Альфа" Хетаг Маргиев - 8,5 лет колонии;

бывший помощник следователя московского управления СК на транспорте Дмитрий Казанцев - 9,5 лет колонии;

бывший сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин - 8 лет колонии.

Решением суда бывшие военнослужащие ФСБ лишены воинских званий. Наказание они должны отбывать в колонии строгого режима.

Помимо этого, суд взыскал с осужденных солидарно 81 млн 529 тыс. руб. по гражданскому иску о возмещении ущерба, заявленному потерпевшим.

Как сообщает ТАСС, на допросе и очных ставках экс-сотрудники ФСБ объясняли свое участие в преступлении тяжелым материальным положением.

Налет по наводке

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Уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК России (разбой) в отношении силовиков возбудили в июне 2019 года. Их обвиняли в хищении разбойным путем крупной суммы денег у предпринимателя Александра Юмаранова. У него 10 июня 2018 года отобрали 136 млн рублей наличными в офисе небольшого московского банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина. На тот момент москвич официально был безработным, а деньги, по его словам, взял в долг у знакомых.

Как писал РБК со ссылкой на источники, Юмаранов на допросе рассказывал, что в "Металлург" приехал по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина, бывшего совладельца банка "Рублевский", лицензия которого была отозвана в 2013 году, а также Бориса Караматова, экс-гендиректора ООО "Евразия". Эта организация управляла миллиардными активами основателя сетей "Партия" и "Домино" Александра Минеева, убитого в 2014 году, писало издание.

Сумки с наличными к месту сделки доставили на бронированном Volkswagen Transporter в сопровождении вооруженной травматическим оружием группы уроженцев Грузии, говорил источник.

По словам источника газеты "Ведомости", сотрудники ФСБ отобрали у Юмаранова деньги, заявив, что это "черный нал", и поделили между собой и сотрудником банка, по наводке которого якобы действовали.

Как сообщали СМИ, нападавшие предполагали, что речь идет об отмывании денег, а пострадавший не станет жаловаться в полицию. Однако Юмаранов обратился в правоохранительные органы.

Один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок, писал Интерфакс. "Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказывал собеседник агентства.

Гособвинение запрашивало для обвиняемых до 12 лет лишения свободы. Свою вину частично или полностью признали пятеро из восьми подсудимых.