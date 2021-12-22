Коронавирус в мире: "омикрон" заставляет возвращать частичные локдауны

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Граффити в Берлине. Германия после Рождества закрывает клубы и стадионы

Пока одни страны в страхе перед новой мощной волной заболеваний, которую, возможно, несет с собой штамм "омикрон", возвращают отмененные было коронавирусные ограничения, другие не хотят снова жертвовать экономикой и Рождеством, уповая на ускоренную массовую вакцинацию. Главное о коронавирусе на 22 декабря - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Некоторые исследования показывают, что "омикрон" реже, чем предыдущие штаммы, приводит к тяжелой форме ковида.

Однако, во-первых, ученым еще не хватает данных, чтобы говорить об этом с уверенностью, а во-вторых, эксперты и политики боятся, что из-за повышенной заразности "омикрона" в какой-то момент число одновременно заболевших, особенно в тяжелой форме, окажется настолько большим, что больницы перестанут справляться с этим потоком.

Германия с 28 декабря вновь закрывает ночные клубы, предписывает гражданам не собираться в группы более, чем из десяти человек, и закрывает болельщикам доступ на футбольные матчи. "Коронавирус не уходит на рождественские каникулы. Мы не можем закрывать глаза на очередную волну, которая начинает накатывать на нас", - сказал накануне канцлер Германии Олаф Шольц.

Португалия с 26 декабря закрывает ночные клубы и бары, так же, как Германия, запрещает собираться в гостях числом больше десяти, а также возвращает обязательную работу из дома.

Финляндия предписала барам и ресторанам в сочельник, 24 декабря, прекратить подавать спиртное с девяти вечера и закрыться уже в десять вечера, а далее, с 28 декабря, продавать алкоголь только до пяти вечера и закрываться барам в шесть, а ресторанам - в восемь. Число посетителей тоже будет ограничено: в барах может быть занято 50% мест, в ресторанах - 75%. Кроме того, правительство Финляндии вернуло обязательные тесты для приезжающих из стран шенгенской зоны.

Южная Корея вернула ковидные ограничения - сокращенное время работы баров, ресторанов, кинотеатров, запрет собираться группами больше четырех человек и т.п. - еще с прошлой субботы. В среду премьер-министр Ким Бу Гем объявил, что страна удвоит число мест в больницах - к середине января оно вырастет на десять тысяч - а некоторые больницы полностью переключатся на лечение больных ковидом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британский премьер обещает, что на Рождество ничего похожего на локдаун не будет. Но после него - не исключено

Британия решила не вводить ничего похожего на локдаун на Рождество, но продолжает рассуждать о вероятности новых ограничений после него. Замминистра здравоохранения Джиллиан Киган сказала в среду телеканалу Sky News, что правительство без колебаний введет ограничения, если ситуация того потребует. Пока, по словам Киган, в британских больницах лежат 129 пациентов с "омикроном", умерли же от него 14 человек.

Британия в среду объявила о закупке 4,25 млн полных курсов новейших антикоронавирусных препаратов молнуправир и паксловид американских компаний Merck и Pfizer.

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду сказал, что правительство пока не планирует вводить новые ограничения или, например, продлевать школьные каникулы, но ничего не исключает в будущем. Франция уже закрыла ночные клубы и отменила массовые гуляния и фейерверки на Новый год.

По словам Верана, быстрое распространение штамма "омикрон" может привести к тому, что в скором времени во Франции будет 100 тысяч новых заражений в день (сейчас - около 70 тысяч). Французское правительство рассчитывает смягчить последствия, ускорив вакцинирование третьей прививкой -бустером. Сейчас ее уже сделали около 20 млн из 65,5 млн жителей страны, а к Рождеству, по словам Верана, их станет 22-23 миллиона.

"Цель - не в том, чтобы замедлить распространение вируса, этот штамм слишком заразен. Цель - сократить риск того, что больницы окажутся перегружены тяжелыми пациентами", - сказал Веран, выступая на телеканале BFM TV.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон надеется, что третья прививка позволит пока не возвращаться к жестким локдаунам

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в среду объявил о новых ассигнованиях на программу вакцинации и призвал штаты вновь открыть прививочные центры, которые были закрыты после того, как доля полностью привитых взрослых жителей страны достигла 80%.

Премьер одновременно пообещал, что нового жесткого локдауна в Австралии не будет.

За последние сутки в Австралии были зарегистрированы 5000 новых заражений, и это - рекорд за все время пандемии.

Медики ЮАР: "Омикрон" менее опасен. Но это не точно

Ученые-медики из Южно-Африканской Республики объявили, что штамм "омикрон" реже, чем предыдущий штамм коронавируса, "дельта", приводит к госпитализации и тяжелому течению болезни. Но к результатам этого исследования следует относиться осторожно: во-первых, сами авторы отмечают, что дело отчасти может быть в уже выработанном коллективном иммунитете, во-вторых, исследование не прошло научное рецензирование.

Группа ученых из Национального института инфекционных болезней и нескольких ведущих университетов ЮАР сравнили статистику по заразившимся "омикроном" в ЮАР в октябре-ноябре с данными по заразившимся "дельтой" в апреле-ноябре.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Вариант "омикрон" был впервые обнаружен в Южной Африке. На фото - прививка от ковида юному жителю Йоханнесбурга

Сравнение показало, что заразившиеся "омикроном" на 80% реже, чем заразившиеся "дельтой", попадают в больницу, а среди тех, кто все же попал, оказалось на 30% меньше тяжелых случаев.

С оговоркой авторов относительно коллективного иммунитета согласен и профессор медицины из британского Университета Ист-Англии Пол Хантер.