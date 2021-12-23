Коронавирус в мире: 120 тысяч заражений за сутки в Британии; Испания возвращает маски на улице

29 минут назад

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Коронавирус портит уже второе Рождество. Но благодаря прививкам все не так плохо, как в прошлом году - по крайней мере, в Европе и Северной Америке

Британия каждый день бьет рекорды по числу заражений коронавирусом: в последние сутки здесь зарегистрировано почти 120 тыс. случаев; в Каталонии вводят ночной комендантский час, а во всей Испании - обязательное ношение масок на улице; в Болгарии пожилым людям будут платить премию за прививку. Главное о коронавирусе на 23 декабря - в обзоре Русской службы Би-би-си.

В мире с начала пандемии, по официальным и явно неполным данным, зарегистрировано 277 млн заражений и 5,3 млн умерших от ковида. Каждый день добавляется почти 900 тыс. заразившихся и почти восемь тысяч умерших.

"Омикрон" - опасен или не очень?

Ученые-медики продолжают находить подтверждения, что новый вариант коронавируса "Омикрон" гораздо реже по сравнению с "Дельтой" приводит к тяжелым случаям ковида и смертям, и в то же время предупреждают, что пока у них недостаточно данных для окончательных выводов.

Накануне в дополнение к исследованию южноафриканских медиков были опубликованы результаты шотландского исследования, которое тоже показало, что "Омикрон" в разы менее опасен, чем "Дельта".

Шотландские ученые сравнили число заражений и госпитализаций для двух мутаций подсчитали, что если бы "Омикрон" вел себя так же, как "Дельта", то сейчас в больницах Шотландии должно было бы быть 47 пациентов с этим вариантом - но на деле их всего 15.

Автор фото, Finnbarr Webster Подпись к фото, В Британии уже почти половина взрослых сделали не только вторую, но и третью прививку-бустер

В четверг вечером Служба здравоохранения Великобритании (UK Health Security Agency) опубликовала собственное исследование по этому вопросу, и в нем содержатся примерно те же выводы.

Однако ученые, чиновники от здравоохранения и политики по всему миру по-прежнему предостерегают: во-первых, пока исследования основаны на слишком малых массивах данных, а во-вторых, "Омикрон" очень заразен, и пусть даже доля тяжелых больных при нем невелика, их абсолютное число может оказаться непосильным для больниц.

Британия: ежедневные рекорды, но низкая смертность

Число заражений коронавирусом в Британии продолжает стремительно расти: в четверг был зарегистрирован новый рекорд - почти 120 тыс. случаев.

В предыдущие сутки число заражений составило 106 тысяч, за сутки до того - впервые с начала пандемии перевалило за 100 тысяч, а вообще число заразившихся берет в Британии новые высоты практически каждый день, начиная с 15 декабря.

При этом число умирающих от ковида остается относительно небольшим: в последние сутки зарегистрировано 147 смертей, в предыдущие - 140.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британское правительство пока не хочет бить по общепиту и гостиничному сектору новым локдауном на Рождество, но не исключает его после рождественских праздников

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На пике пандемии в январе этого года в Британии каждый день умирали от ковида более полутора тысяч человек, в один из дней умерло 1820 пациентов.

Эксперты и политики объясняют эту разницу тем, что сейчас большинство британцев привито от коронавируса, а почти половина уже сделала и третью прививку-бустер. С другой стороны, они же напоминают, что всплеск числа смертей всегда отстает по времени от всплеска числа заражений: больные умирают не сразу после того, как подхватили вирус.

Впрочем, гораздо меньше, чем прошлой зимой, сейчас в Британии не только смертей от ковида, но и госпитализаций с ним. Сейчас в больницах Англии - чуть больше 8 тыс. пациентов с коронавирусом. На прошлом пике в январе их было больше 34 тысяч.

Тем не менее, нагрузка на больницы велика, и она растет, поскольку ряды медиков тоже редеют из-за ковида. В четверг Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила, что 19 декабря на работе отсутствовали почти 19 тыс. медицинских работников - они либо заболели, либо сидели на самоизоляции.

Испания возвращает маски на улице...

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что еще до Рождества в стране будет возвращено обязательное ношение масок не только в общественных помещениях, но и на улице.

Испания отменила коронавирусные ограничения еще в начале лета, но теперь, когда число заражений снова бьет рекорды, возвращает некоторые из них.

20 декабря в стране было зарегистрировано 79 тыс. новых заражений коронавирусом, за последние сутки - 60 тысяч. Примерно половина случаев, по предварительным оценкам, приходится на "Омикрон".

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, "Санитарный паспорт = тоталитаарное государство". В Каталонии, как и в других местах Европы, часть граждан бурно протестует против некоторых антиковидных мер

... а Каталония - ночной комендантский час

В Каталонии суд в четверг подтвердил правомерность решения местных властей ввести ночной комендантский час. Теперь каталонцам запрещено выходить из дома с часу ночи до шести утра.

Провинция Мурсия на юге страны комендантский час не вводит, но предписала увеселительным заведениям закрываться не позже часа ночи. Там также запрещено танцевать в клубах и собираться в ресторанах компаниями больше десяти человек. "Идея в том, чтобы попытаться ограничить контакты людей в рождественский период", - объяснил глава местной администрации Фернандо Лопес Мирас.

Похожие меры собирается ввести и соседний с Каталонией регион Арагон, а вот в столичном регионе, где правит праволиберальная администрация, хотят обойтись одним усиленным тестированием.

Болгария: премии пенсионерам за прививку

Правительство Болгарии, которая является и самой бедной, и самой непривитой страной Евросоюза, решило попытаться подстегнуть темп вакцинации, пообещав пенсионерам небольшие премии за прививку. Каждый болгарский пенсионер получит за первую или вторую прививку 75 левов (38 евро).

"Наша цель - уменьшить нагрузку на больницы и, главное, защитить наших стариков, которые рискуют больше всех", - сказал болгарский премьер Кирилл Петков.