В Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ. Тысяча домов может остаться без тепла

13 минут назад

Автор фото, Andrei Ogorodnik/TASS Подпись к фото, Архивное фото

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошла авария из-за пожара в кабельном отсеке, из-за чего пришлось резко снизить температуру горячей воды в системе отопления города. Глава Бурятии прервал командировку в Сирию и ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. Утром температура воздуха в Улан-Удэ опускалась до минус -29°C.

Что с теплом

ТЭЦ-1 - один из главных источников тепла и света для жителей столицы Бурятии, она обеспечивает теплом Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского района города, пишет "Коммерсант". В зону аварийного отключения от горячего водоснабжения попала большая часть Железнодорожного района, сообщает оперативный штаб.

Отключенных от отопления жилых домов нет, но в квартиры поступает меньше тепла - в "режиме сниженных параметров" оказался 791 многоквартирный дом.

Утром температура в батареях была снижена до 57-55 градусов, а обратно она возвращается при 50 градусах, следует из сообщения штаба. Для сравнения: власти Москвы, где на этой неделе температура воздуха опустилась ниже -20°C, увеличили температуру воды в батареях до 130°C.

"Если нам удастся буквально в эти часы запустить котлы на мазуте в режиме поддерживающем, то мы сможем поднять теплоноситель до температуры 70 градусов", - доложил вице-премьер республиканского правительства Евгений Луковников замглавы МЧС России Виктору Яцуценко.

По словам Луковникова, власти "посмотрели и сценарии негативные", оповестив больницы, находящиеся в данном районе: "Больные, которые у нас идут на выздоровление, будут обследованы с возможностью выписки в домашние условия или для перевода в другие больницы. Те, которые тяжелые, сегодня перевозятся в другие больницы".

Возгорание на ТЭЦ-1 может привести к отключению теплоснабжения более чем в тысяче домов, заявил ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. По данным штаба, в Улан-Удэ подготовлено 10 пунктов временного размещения для желающих переселиться на период устранения ЧС.

В четверг будет приостановлена работа детских садов, сообщал Интерфакс. Школьники в Улан-Удэ сейчас находятся на дистанционном обучении.

Как произошла авария

На ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. Были отключены четыре котла. После этого глава Бурятии Алексей Цыденов ввел режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня и создал оперативный штаб, сообщили в правительстве республики.

Пресс-служба энергетической компании ТГК-14 сообщила, что в ночь на четверг на станции произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6, 7 ,8, 9 и турбогенератора 6 и 7.

Мэр Шутенков пояснил, что произошло возгорание кабельных линий, которые питают трансформатор и турбинный цех, а площадь пожара при этом составила 60 кв. м.

Местные СМИ сообщали, что пожарных не сразу пустили на территорию теплоэлектроцентрали. Эту информацию подтвердил зампред правительства Луковников. В пресс-службе правительства региона отметили, что персонал ТЭЦ действовал по инструкции.

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Пожар в итоге был ликвидирован силам МЧС, циркуляцию по теплотрассам города удалось сохранить при пониженной температуре теплоносителя (то есть воды в трубах). "Часть нагрузки перебрасывается на ТЭЦ-2. Нам нужно запустить работу котлов ТЭЦ-1 в течение шести-семи часов", - заявил мэр.

"Привлечены все специалисты, которые необходимы для скорейшей ликвидации этой аварии. Но в любом случае ограничение подачи тепла будет, - предупредил жителей губернатор Цыденов. - В первую очередь под ограничения попадает Железнодорожный район, поэтому мы обратились сейчас ко всем, чтобы дети оставались дома, не ходили в детский сад, школа у нас и так на дистанционном обучении".

Глава региона пообещал досрочно вернуться в Улан-Удэ из командировки - оказалось, что он находится в Сирии.

Холодная погода в Улан-Удэ сохранится в ближайшие дни.