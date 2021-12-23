СКР: мать задушила детей шарфом и отнесла в овраг

час назад

Автор фото, https://saratov.sledcom.ru/ Подпись к фото, Задержанную допрашивает следователь

В Саратовской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего ребенка и попытке убийства второго. Детей накануне нашли в снегу в овраге без верхней одежды.

По версии следствия, утром в среду 43-летняя жительница села Прокудино в своем доме попыталась задушить шарфом пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына, после чего вынесла их на мороз.

"Рассердившись на детей за непослушание, женщина, используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем, она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась", - говорится в пресс-релизе саратовского управления Следственного комитета.

Дети были найдены только днем - на морозе и без верхней одежды они провели несколько часов. По данным прокуратуры, они были без сознания.

Мальчик умер до прибытия "скорой", девочка сейчас находится в реанимации. Их мать задержали в городе Энгельс - более чем в 100 км от ее села на другом берегу Волги.

Состояние девочки остается тяжелым, сообщает правительство Саратовской области. Ночью из районной больницы ее доставили в клинику Саратова.

Уголовное дело против матери возбудили по двум частям ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, и покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью. В Саратовской области в среду было -20°C.