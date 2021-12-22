Ректора "Шанинки" Зуева направили из СИЗО в гражданскую больницу
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева увезли из больницы СИЗО "Матросская тишина" в гражданскую клинику для обследования специалистами.
"Мы застали Зуева [в СИЗО], спускающегося по лестнице с палочкой, когда его уже должны были отвозить в лечебное учреждение города Москвы для обследования специалистом - сосудистым хирургом. При нас его повезли на обследование", - рассказал Интерфаксу член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.
По его словам, после последнего судебного заседания давление у Зуева поднималось почти до 180, родственники хотели, чтобы врач пришёл в СИЗО, но следователь не дал согласия. "Лечащий доктор подписал документы о том, что Зуеву необходима квалифицированная консультация, поэтому его и повезли в больницу", - добавил он.
В пресс-бюро столичного управления ФСИН подтвердили эту информацию. "22 декабря обвиняемый Зуев направлен в одну из городских больниц для планового медицинского обследования и консультации с узкопрофильными специалистами. В настоящее время состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Вернется ли ректор "Шанинки" в СИЗО, или останется в гражданской больнице, пока неясно.
Сегодня дочь Сергея Зуева Дарья вышла с пикетом к зданию ГУ МВД на Петровке, 38 в Москве. Как сообщила "Новая газета", в руках у нее был плакат, на котором написано, что к ее отцу не допускали медицинских специалистов. "Новый год и смерть в СИЗО?" - написано на плакате.
21 декабря Мосгорсуд не отпустил из СИЗО ректора "Шанинки" - невзирая на заявление президента Владимира Путина о том, что он не видит необходимости держать Зуева за решеткой.
Комментируя решение Мосгорсуда, адвокат Дмитрий Кравченко назвал его "антиправовым". "Следствие и прокуратура поддержали решение, несмотря на слова президента. Это приближено к пытке, бесчеловечному отношению", - заявил он журналистам.
На четверг, 23 декабря, назначена большая пресс-конференция Путина, на которой ему будут задавать вопросы журналисты.
Дело Зуева
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Зуев был задержан в октябре этого года в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, он совместно с Раковой и сотрудником Фонда новых форм развития образования фиктивно трудоустроил 12 научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС. Зуев вину не признает.
13 октября ректора "Шанинки" отправили под домашний арест, однако через месяц суд ужесточил ему меру пресечения и заключил под стражу. Этого потребовала прокуратура, подав апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.
Незадолго до этого ему провели операцию на сердце.
Его жена Елизавета Фокина сообщала, что Зуева доставили в больницу с гипертоническим кризом, где врачи выявили у него сужение одного из сердечных сосудов.
29 октября сотрудники ФСИН вывозили Зуева, перенесшего операцию, из больницы для проведения медицинского освидетельствования.
Представители научного и преподавательского сообщества просили генпрокурора Игоря Краснова отказаться от апелляции на меру пресечения ректору "Шанинки".
В своем обращении ученые писали, что требование прокуратуры о заключении перенесшего операцию Зуева, "не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления".
В пятницу, 17 декабря, жена Зуева сообщила, что следствие не ответило на ее просьбу о допуске к мужу в тюремную больницу врачей-специалистов. Во вторник в пресс-службе московской полиции заявили, что следователи готовы обеспечить проведение "квалифицированного обследования в специализированной городской клинике".