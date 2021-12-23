Дайджест: Байден готов идти на выборы, если будет здоров

47 минут назад

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Вероятность госпитализации при инфицировании вариантом коронавируса "Омикрон" значительно ниже, чем в случае заражения вариантом "Дельта", говорится в исследованиях британских ученых, которые вышли накануне.

По данным одного из исследований, проведенного в Имперском колледже Лондона, риск попасть в больницу с "Омикроном" ниже на 20-25%, а остаться там более, чем на одну ночь - на 40-45%.

Число заражений коронавирусом в Британии ранее превысило рекордные 100 тысяч, несмотря на это власти решили не вводить локдаун на Рождество, но не исключают ужесточения мер после него, если потребуется.

Тем временем власти европейских стран продолжают ужесточать меры в связи с ростом заражений "Омикроном".

В Бельгии с воскресенья будут закрыты развлекательные заведения, а власти Испании приняли решение вновь ввести обязательное ношение масок на улице, которое было отменено в июне этого года.

В ВОЗ, тем временем, заявили, что "Омикрон" уже доминирует в Британии, Дании и Португалии и, скорее всего, станет доминирющим вариантом на всем континенте через несколько недель.

Российский президент Владимир Путин проведет сегодня свою ежегодную большую пресс-конференцию.

В этом году из-за пандемии журналистов будет в полтора раза меньше, чем в прошлом, кроме того, на этот раз пресс-служба Кремля сама приглашала представителей СМИ на мероприятие.

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Президент США Джо Байден заявил, что планирует принять участие в выборах 2024 года, если позволит здоровье.

"Я очень уважаю судьбу. Она вмешивалась в мою жизнь много раз. Если я буду здоров, как сейчас, я снова буду баллотироваться", - сказал он в интервью журналисту телеканала ABC News.

По словам Байдена, если в выборах решит участвовать бывший президент США Дональд Трамп, это увеличит вероятность его участия в президентской гонке.

Трамп ранее также не исключал, что выдвинет свою кандидатуру.

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что у Европы мало инструментов для сдерживания России от военной конфронтации с Украиной, пишет Financial Times.

Выступая на пресс-конференции по итогам года, Драги обратил внимание на отсутствие у ЕС собственных военных сил, а также указал на слабые места в любых санкциях, которые могут быть направлены против Кремля.

"Есть ли у нас ракеты, корабли, артиллерия, армия? В данный момент нет, и в данный момент у НАТО другие стратегические приоритеты", - сказал он.

По его мнению, экономические санкции станут единственным возможным средством сдерживания России, но Европа не в состоянии отказаться от поставок российского газа.

"Это был бы неподходящий момент", - добавил Драги.

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Олимпиада в Токио, которая прошла летом этого года в разгар пандемии и вызвала недовольство местных жителей, обошлась почти в два раза дороже, чем было запланировано изначально, сообщает FT.

Согласно обнародованным в среду предварительным данным оргкомитета, проведение Олимпиады обошлось в 1,45 трлн иен (12,7 млрд долларов). Финальный отчет о тратах, как ожидается, будет опубликован летом 2022 года.

В Японии споры по-прежнему вызывает способ расчета олимпийских расходов: некоторые крупные и, вероятно, неизбежные расходы, связанные с проведением Игр, такие как ремонт дорог, не были включены в официальный бюджет.

Когда национальный аудитор Японии проверил бухгалтерскую отчетность за годы, предшествующие соревнованиям, выяснилось, что правительство включило большое количество расходов в неолимпийские бюджеты, которые оплачивает налогоплательщик. Истинная стоимость Игр в Токио, по данным аудиторов, могла составить более $20 млрд.

Несмотря на размер финального счета за Олимпиаду, организаторам удалось сократить некоторые расходы, в частности, за счет проведения соревнований без зрителей, что позволило сэкономить $1,7 млрд.

Рекорд самой дорогой летней Олимпиады (14,95 млрд долларов) по-прежнему принадлежит Играм 2012 года в Лондоне, отмечает FT.

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Испанская El Pais рассказывает о том, как экспериментальное лечение одного из разновидностей рака крови привело к полной ремиссии у 18 пациентов Клинической больницы Барселоны.

"В других странах - и я даже не говорю о странах третьего мира, - меня бы здесь уже не было", - говорит 67-летний Жоан Гель, житель города Матаро в пригороде Барселоны. Он считает, что обязан своей жизнью государственной системе здравоохранения Испании.

12 лет назад у мужчины была диагностирована множественная миелома, второй по распространенности вид рака крови. Он испробовал все доступные методы лечения - от химиотерапии до пересадки костного мозга, но они терпели неудачу один за другим.

Полтора года назад врачи Клинической больницы Барселоны предложили ему попробовать новейшую экспериментальную терапию.

Один из его лечащих врачей, гематолог Карлос Фернандес де Ларреа, на прошлой неделе объявил на пресс-конференции, что Гель находится в стадии полной ремиссии. И он - не единственный: у 18 из 30 пациентов, которые прошли курс лечения, не было обнаружено никаких признаков заболевания.

Множественная миелома считается неизлечимым заболеванием. Нынешний прогноз выживаемости после пяти лет лечения, основу которого составляет химиотерапия, - около 50%. Ремиссия не ознает выздоровления, но напрямую отражается на продолжительности жизни пациента, говорят врачи.

Экспериментальный метод предполагает, что у пациентов забирают кровь, отбирают Т-клетки (разновидность белых кровяных клеток, лимфоцитов) и затем в лабораторных условиях при помощи генной инженерии делают их более способными распознавать раковые клетки, после чего возвращают модифицированные клетки в организм пациента. Подобные методы лечения объединены под общим названием CAR-T.

На рынке уже есть два решения от компаний Bristol Myers Squibb и Janssen, но гематолог де Ларреа отмечает, что курс, разработанный его командой в государственной клинике, будет стоить намного дешевле - менее 90 тысяч евро на одного пациента против примерно 300 тысяч за коммерческие аналоги.

Автор фото, MIKHAIL METZEL/TASS

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