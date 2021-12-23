О политическом давлении, угрозе войны, НАТО и пытках. Пресс-конференция Путина в 100 и 500 словах

49 минут назад

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина традиционно продолжалась около четырех часов. Би-би-си выбрала пять главных тем - преследование политических активистов и журналистов, угроза российского вторжения на Украину, расширение НАТО на восток, пытки в колониях и пандемия коронавируса.

Би-би-си максимально подробно освещала 17-ю по счету большую пресс-конференцию Путина в режиме онлайн, а теперь коротко пересказывает, что он говорил - в 100 и 500 словах.

Начал мероприятие Путин традиционно со слов о том, что российская экономика лучше экономик развитых стран пережила пандемию: "И упали меньше, и вышли быстрее". Позже ответил на вопрос об антиваксерах (противниках прививок). Он их осудил (зарабатывают "очки на здоровье нации"), но с предложением сурово наказать не согласился (бесполезно).

Суровым наказание для "иноагентов", в том числе для сотен журналистов и СМИ, Путин не считает. Это стало понятно из его ответа на вопрос Би-би-си, который у Путина вызвал заметное раздражение (см. видео ниже). Пытки в колониях? Плохо, нельзя так с людьми, это граждане России. Но и в других странах пытают.

Что касается опасений по поводу российского вторжения на Украину, то Путин снова заговорил о том, что это в НАТО обманули Россию, когда в 1990-е обещали не расширяться на восток. Никаких гарантий не дал.

Политический прессинг

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов задал вопрос, что произошло в России за последний год, из-за чего власти начали стремительно пополнять реестры "иноагентов", а также нежелательных и экстремистских организаций. А Алексей Навальный сидит в тюрьме.

Путин снова сравнил закон об "иностранных агентах" с американским и назвал российский более либеральным. По его словам, в США за это грозит до пяти лет тюрьмы. "Пятерочка! У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций", - заявил Путин. О том, что в российском законе также предусмотрена "пятерочка" - для физлиц-"иноагентов" за "злостное уклонение" от их обязанностей - он не вспомнил.

По оценке Путина, в России мало "иноагентов" - 74 организации из 200 тысяч зарегистрированных НКО. На самом деле, в списке НКО-"иноагентов" 76 организаций, но это не единственный реестр. В этом году появился новый - незарегистрированных объединений, а реестр СМИ-"иноагентов" за год вырос более чем в восемь раз (23 декабря 2020 года в нем было 12 строк, сейчас - 103).

Отвечая на вторую часть вопроса, не кажется ли ему, что такая политика и сосредоточение власти в одних руках может стать основой для будущих войн и революций, Путин сказал, что в России есть разделение властей. "Выбор организации общества и государства будет определяться российским народом. А не теми, кого вы сегодня обслуживаете", - заявил Путин корреспонденту Би-би-си.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Путин ответил Би-би-си о Навальном, иноагентах и власти в одних руках. Видео

Угроза вторжения

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После публикаций западных СМИ об угрозе вторжения на Украину ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова спросила, просчитывает ли Россия вероятность какой-то войны. Путин в который раз повторил, что в 2014 году на Украине был переворот, поэтому Москва не могла спокойно наблюдать за тем, что происходит в Донбассе, вернуть который Киев дважды пытался "с позиции силы".

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют", - заявил Путин.

Он напомнил о своей статье об "анти-России", согласно которой Украина - искусственно созданное Владимиром Лениным государство, которое Запад теперь пытается использовать как плацдарм. Поэтому в Москве "бесхитростно поставили вопрос" - никакого дальнейшего продвижения НАТО на восток.

Расширение НАТО

Тему расширения НАТО подхватила журналистка британского канала Sky News. Она спросила, может ли Путин дать гарантии, что не нападет на Украину, или это зависит от переговоров.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, - ответил ей Путин. - Разве это какое-то избыточное требование, не ставить больше ударных систем у нашего дома?"

Он снова заговорил о том, что в 1990-е в НАТО обещали России "ни одного дюйма [расширения] на восток". "Ну и чего? На-ду-ли! Просто нагло обманули", - заключил он. В результате, по его словам, к России стали ближе военные базы и ударные системы вооружения.

"А вы от меня требуете каких-то гарантий... Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно!" - потребовал Путин от журналистки Sky News. И добавил, что Россия никому не угрожает, а вот Запад хочет разделить ее на части.

Пытки в колониях

Телеведущая Ксения Собчак задала вопрос о пытках в колониях и, в частности, о событиях в Иркутске, которые правозащитники называют самой масштабной пыточной операцией в новейшей истории.

Путин сразу сказал, что "это проблема не только России", в других странах "проблем не меньше", но относиться к заключенным нужно "по-человечески". Пытки с туберкулезной больнице для заключенных в Саратове, которые стали одной из главных тем в этом году, он не прокомментировал, хотя Собчак напомнила об архиве Gulagu.net.

"Никакая агентура не пытает никого систематически [в западных тюрьмах], не насилует и не снимает это на видеорегистратор!" - не согласился с Путиным глава Gulagu.net Владимир Осечкин в разговоре с Би-би-си.

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Антиваксеры и экономический рост

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Гамов спрашивал, не нужно ли ужесточить наказание для противников прививок от коронавируса. Путин считает, что это бесполезно.

"Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий, ну и что толку?" - заявил он и предложил и дальше "терпеливо объяснять необходимость принятия этих мер". Антиваксеров он при этом пожурил о попросил их "не крутить хвостом" и "не зарабатывать очки на здоровье нации" (при этом в Германии вакцинировано около 70% населения, в России - около 50%).