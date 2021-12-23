Дизайнера Артемия Лебедева проверяют по статье об оскорблении чувств верующих
Известного российского дизайнера Артемия Лебедева вызвали в СКР после его поста о святых мощах, возмутившего представителей Русской православной церкви. В этом году в России стали чаще расследовать дела об оскорблении чувств верующих.
Следственный комитет России (СКР) начал проверку поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых, сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
"Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах", - пояснил источник.
По его данным, проверка проходит по ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Об этом же сообщают РЕН ТВ и "Известия".
Сам Лебедев выложил в своем телеграм-канале фото документа с подписью следователя, в котором сказано, что его вызывают для дачи объяснений в связи с публикацией "нецензурных высказываний о святых мощах".
Комментируя вызов в СКР, дизайнер поинтересовался, в каком законе описаны святые мощи, и нелицеприятно отозвался о следователях.
Вызвавший гнев представителей церкви и интерес СКР пост Лебедев опубликовал 17 декабря. В нем он назвал глупым поклонение мощам, используя при этом грубые выражения и мат. Он также нелицеприятно отозвался о святых.
Два дня назад пост Лебедева о мощах святых призвал проверить на предмет оскорбления чувств верующих зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо", - заявил он.
Преподобный Сергий Радонежский, упомянутый в посте Лебедева, по словам Кипшидзе, не просто святой Русской православной церкви. Он "тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек, благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет", считает представитель Московского патриархата.
"Надеюсь, что подобные заявления вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами", - написал он в своем телеграм-канале.
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Конец истории Подкаст
Как рассказывала Би-би-си, в этом году в России было заведенно гораздо больше уголовных дел об оскорблении чувств верующих, это следует из судебной статистики.
По подсчетам аналитического центра "Сова" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), в 2021 году за оскорбление чувств верующих возбудили 13 дел, некоторые из них уже дошли до суда - это в разы больше, чем в предыдущие годы.
В 2020 году по этой статье вынесли всего два приговора, а в 2019-м - три. Глава центра Александр Верховский говорил Би-би-си, что после 2017 года статья "заснула", а теперь неожиданно "проснулась".
Дизайнер - основатель, совладелец и гендиректор "Студии Артемия Лебедева", которая специализируется на автоматизации дизайна, графическом дизайне, создании сайтов, городском дизайне и дизайне среды. В 2020 году президент России Владимир Путин наградил Лебедева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет", напоминает РБК.