В Гонконге демонтировали памятник погибшим на площади Тяньаньмэнь

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Монумент "Столп позора" стоял на территории университета Гонконга 24 года

В университете Гонконга в среду вечером демонтировали памятник погибшим на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Монумент "Столп позора" изображал гору человеческих тел, символизируя погибших во время протестов против китайских властей на площади в Пекине в 1989 году.

Монумент был одним из немногих уцелевших мемориалов в Гонконге, посвященных трагическим событиям. Площадь Тяньаньмэнь в современном Китае - это очень деликатная тема.

Пекин все активнее подавляет политическое инакомыслие в Гонконге. Город был одним из немногих мест в Китае, где можно было публично вспоминать протесты на площади Тяньаньмэнь.

Руководство университета приказало убрать статую в октябре.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонтажные работы продолжались всю ночь

"Решение было принято на основании юридических советов и оценки рисков в интересах университета, - говорится в заявлении управления университета, распространенном в четверг. - Университет также очень обеспокоен потенциальной угрозой для безопасности, которую представляет хрупкая статуя".

Поздно вечером в среду сотрудники университета огородили монумент пластиковой пленкой.

Всю ночь строители вели демонтаж восьмиметрового медного памятника. Охранники блокировали доступ репортеров и пытались помешать им вести съемку.

Оскорбление идентичности города

Грейс Цой, Всемирная служба Би-би-си, Гонконг

На протяжении десятилетий Гонконг гордился тем, что он "совесть Китая" - единственное место на территории страны, где не забыли резню на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Пекин разрешал ежегодное бдение при свечах в память о кровавом событии, также ставшем частью коллективной памяти Гонконга.

Но в соответствии с законом о национальной безопасности организатор мероприятия - Гонконгский альянс в поддержку патриотических демократических движений в Китае - прекратил существование, а многие лидеры протеста попали в тюрьму. Ясно, что Пекин больше не потерпит публичного неповиновения.

Памятник стоял на территории кампуса более двух десятилетий. Теперь и его пришлось разобрать, причем глубокой ночью.

Для многих стремительный демонтаж статуи стал очередным оскорблением идентичности города.

Памятник стоял на территории студенческого городка на протяжении 24 лет. В университете заявили, что отправят статую на хранение.

Монумент выполнен в форме колонны, состоящей из десятков разорванных и перекрученных тел с застывшим на лицах страданием. Автор памятника Йенс Гальшиот говорит, что изображение должно "напомнить нам о постыдном событии, которое никогда не должно повториться".

Скульптор рассматривает возможность предъявить иск властям и потребовать компенсации.

Автор фото, Reuters

"Это скульптура, посвященная погибшим в Пекине в 1989 году. Так что, когда вы разрушаете ее таким образом, это все равно, что пойти на кладбище и снести все надгробия", - сказал Гальшиот в интервью Би-би-си.

Почему это важно?

"Статуя была одним из немногих оставшихся известных публичных памятников [жертвам репрессий] ... и напоминанием о более свободном прошлом Гонконга, - сказал Би-би-си доктор Ян Чонг, доцент Национального университета Сингапура. - Ее демонтаж лишает еще одного общественного центра памяти о резне ... и, похоже, сигнализирует, что правительства Гонконга и Пекина больше не будут мириться с публичными демонстрациями в память о событиях 4 июня 1989 года".

Статую разобрали вскоре после парламентских выборов в Гонконге, которые привели к приходу к власти пропекинских кандидатов на фоне рекордно низкой явки. Доктор Чонг считает это совпадение по времени "символическим".

В прошлом году Пекин также принял закон о национальной безопасности, который криминализирует попытки отделения Гонконга и сопутствующую им подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами. По словам активистов, главное назначение нового законодательства - это подавление гражданского общества, заключение в тюрьму сторонников демократии и ограничение основных свобод.

Против чего протестовали на площади Тяньаньмэнь?

В апреле 1989 года приверженцы демократических норм правления - более миллиона человек - заняли площадь Тяньаньмэнь и начали самый масштабный протест в истории коммунистического Китая. Он продлился полтора месяца.

Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки, военные открыли огонь по безоружным демонстрантам. На площади и в ее окрестностях множество людей было убито и ранено.

Правительство Китая заявляет, что погибли 200 мирных жителей и несколько десятков сотрудников службы безопасности. По другим оценкам, погибли от сотен до 10 тысяч человек.

Расстрел демонстрантов повлек широкое и недвусмысленное осуждение со стороны мирового сообщества.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Я не знаю, чьи это танки": 30 лет событиям на площади Тяньаньмэнь

В материковом Китае эту тему стараются не обсуждать, и власти запрещают даже косвенные ссылки на события 4 июня.

В 2020 году власти Гонконга запретили ежегодное бдение в память о событиях на площади Тяньаньмэнь впервые за 30 лет, сославшись на ограничения в связи с пандемией коронавируса. Местные активисты обвиняли гонконгских чиновников в том, что они подчиняются давлению Пекина.