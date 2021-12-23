Королева Великобритании встретит Рождество с принцем Чарльзом и Камиллой

58 минут назад

Автор фото, Reuters

Королева Великобритании Елизавета II встретит Рождество в обществе принца Уэльского и герцогини Корнуолльской. Об этом сообщили в Кларенс-хаус, вестминстерской резиденции членов королевской семьи.

Ранее Букингемский дворец объявил, что королева не поедет отмечать Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке, на востоке Англии, из-за опасений по поводу роста заболеваемости новым вариантом коронавируса "Омикрон".

Вместо этого, как и в прошлом году, она встретит Рождество в Виндзорском замке.

Во дворце заявили, что это личное решение Ее Величества, отражающее ее осторожный подход.

Это означает также, что она пропустит традиционные семейные мероприятия в ее поместье в Норфолке и не посетит утреннюю рождественскую церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Новогодняя елка в Виндзорском замке

На прошлой неделе королева объявила, что не будет собирать гостей на традиционный предрождественский ужин. Причиной тоже было названо стремительное распространение "Омикрона" по стране.

Елизавета II обычно устраивает большой обед для более широкого круга семьи перед отъездом в Сандрингем. Это дает ей возможность пообщаться с родственниками, которые не могут навестить ее во время рождественских каникул. Помимо ее детей, внуков и правнуков в число гостей обычно входят двоюродные братья королевы - герцог Глостерский, герцог Кентский и принц Майкл Кентский.

В прошлом году предрождественский ужин также пришлось отменить из-за ковида.