"Добрый пастырь". Кольцо с одним из древнейших изображений Христа обнаружили в Израиле

34 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Золотое кольцо с изображением Иисуса в израильском управлении древностей назвали редкой и изысканной находкой

Израильские археологи обнаружили на месте древнего кораблекрушения золотое кольцо римской эпохи с раннехристианским изображением Иисуса. Кольцо украшено зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура мальчика-пастуха, несущего на плечах овцу.

Фигура, по всей видимости, символизирует Иисуса Христа, который в Евангелиях называет себя "Добрым пастырем".

Автор фото, Israel Antiquities Authority Подпись к фото, На инкрустированном в кольце камне вырезана фигурка юноши-пастуха с овцой на плечах

Кольцо нашли среди других артефактов, обнаруженных при исследовании кораблей, потерпевших крушение недалеко от древнего порта Кесария.

Кесария была домом для одной из первых христианских общин и, согласно Новому Завету, именно там апостол Петр крестил римского центуриона Корнилия.

"Это был первый случай принятия нееврея в христианское сообщество. Отсюда христианство стало распространяться по всему миру", - говорит Джейкоб Шарвит из отдела морской археологии управления древностями Израиля.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Традиция иображать Христа в виде юноши-пастуха с овцой на плечах восходит к самым ранним векам христианства

Автор фото, EPA Подпись к фото, Так выглядят найденные на морском дне серебряные и бронзовые римские монеты III века

Среди останков затонувших кораблей археологи также нашли статуэтки римской эпохи в виде орла и театрального актера в комической маске, бронзовые колокола, предназначенные для защиты от злых духов, сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века и большой клад серебряных монет начала XIV века мамлюкского периода.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На месте кораблекрушения нашли фигурку римского мима в маске

Раскиданные по морскому дну останки корпусов кораблей и груза, который они перевозили, археологи обнаружили на глубине около 4 метров у средиземноморского побережья Израиля.