Суд над "Мемориалом"*: "Отсутствие маркировки иноагента вызывает депрессию"

Наталия Зотова

Би-би-си

52 минуты назад

На суде по ликвидации правозащитного "Мемориала"* прокуроры настаивали, что правозащитники защищают террористов, а сторона защиты жаловалась на "каучуковое правоприменение".

23 декабря начался суд по ликвидации второго юрлица "Мемориала" - уже не исторического общества, а правозащитного центра. Оба "Мемориала" прокуратура требует ликвидировать.

Претензии примерно те же, что и к "Международному Мемориалу"*, и так же общо сформулированы. Прокурор заявил, что правозащитный центр "Мемориал" грубо и неоднократно нарушал закон, мешал охране здоровья и благосостояния граждан, а ликвидировать его необходимо для защиты их прав. При этом все, в чем фактически обвинен центр - несколько случаев, где не была проставлена маркировка об иноагентстве. За эти случаи их уже оштрафовали на сотни тысяч рублей.

Юристы разбирали и требовали доказать каждое обвинение из иска.

В чем же последствия того, что где-то не стояла маркировка иноагента, допытывалась у прокуроров адвокат Мария Эйсмонт - ведь именно последствия делают нарушения значимыми, тяжелыми.

"[Из-за отсутствия маркировки] большая группа лиц не сможет оценить информацию, которую вы предоставляете, - ответил прокурор, - в том числе для формирования негативного общественного мнения о государственном устройстве и действующей власти".

"Я правильно понял, что если маркировка есть, то формировать негативное общественное мнение о государстве не запрещено?" - уточнил юрист "Мемориала" Григорий Вайпан.

Прокурор согласился - при условии, что это происходит на основании достоверных сведений.

Отсутствие маркировки вызывает депрессию

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Адвокат Эйсмонт перешла к следующей претензии прокуратуры. "Каким образом отсутствие маркировки нарушает охрану здоровья и благосостояния граждан?" - спрашивала она.

Прокурор ответил, что речь о психическом здоровье: "Формирование негативного образа государства и отсутствие маркировки может вызвать в том числе депрессивное состояние у граждан".

"Это ваше предположение или факты?" - настаивала адвокат. - У кого было нарушено психическое здоровье?"

"Это наша позиция", - ответил прокурор.

Одна из самых тяжелых претензий к "Мемориалу" - что центр признает политзаключенными осужденных судом экстремистов и террористов. В списке политзаключенных "Мемориала" действительно значатся и участники запрещенного движения "Артподготовка"**, и "Свидетели Иеговы"** (признаны в России экстремистской организацией и запрещены - Би-би-си), и сторонники исламского течения "Хизб-ут-Тахрир"*** (признаны в России террористической организацией и запрещены - Би-би-си). По мнению прокуратуры, таким образом правозащитники оправдывают экстремизм и терроризм.

"Есть большая разница между "я считаю, что Вася невиновен, потому что не воровал" и "я поддерживаю воровство", - возразила на эту логику адвокат Мария Эйсмонт. И напомнила, что всех причастных к насилию "Мемориал" не признает политзаключенным, даже если политическое преследование очевидно.

"Есть ли на сайте ПЦ "Мемориал" материалы, запрещенные или признанные экстремистскими?" - спросила она.

"Нет, не имеются", - признали представители прокуратуры.

"Сразу протоколы о нарушении"

Нарушения "Мемориала" - грубые и неоднократные, настаивает прокуратура: на этом в том числе и строится иск о ликвидации. Адвокат Григорий Вайпан в суде доказывал, что и то, и другое - неправда.

"Грубое - это представляющее угрозу общественного порядка и безопасности", - рассуждал адвокат, подчеркивая, что забыть о плашке - формальность, которая не может нарушать ничью безопасность. Сам же прокурор признал, что с иноагентской плашкой можно, не боясь наказания, "формировать негативный образ действующей власти".

Неоднократность нарушений он тоже оспорил. Действительно, в 2019 году на общественников обрушилась лавина исков за отсутствие иноагентской маркировки. Но штрафовали оба юридических лица "Мемориала", а также их руководителей. А именно на правозащитный центр "Мемориал" пришлось только четыре постановления суда - и из них два считаются погашенными из-за давности.

Адвокат Глушкова в очередной раз объясняла, что они не ставили маркировку, например, в соцсетях, так как в законе четко не прописано, где она должна стоять. Ее коллега Григорий Вайпан напомнил, что все протоколы составлялись в очень короткий срок, в 2019 году, а до этого никто к "Мемориалу" не обращался и не объяснял, где ее нужно проставить: "Ну вот такая форма информирования нас была - сразу протоколы о нарушении".

"Нарушения связаны с каучуковым правоприменением этого законодательства, - поддержал адвокатов глава правозащитного центра Александр Черкасов. - Минюст в 2016 году толковал закон одним образом, Роскомнадзор в 2019-м - другим, прокуратура в 2021-м - третьим".

Защита политзаключенных не означает согласие с их взглядами, подчеркнул Черкасов: "Речь именно о политическом преследовании государства за действия, не связанные с насилием. Решения, где люди признаются виновными в террористических и экстремистских преступлениях, могут быть неправовыми и могут подвергаться критике".

А главное, заметил он, что политические преследования вредны не только для самих преследуемых, но для всего общества и государства. "Мы считаем полезным ведение списков политзаключенных: указывая на эту практику, мы делаем важное для всей страны дело".

* - Организация внесена в России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

** - Организация признана в России экстремистской и запрещена