Британская группа Coldplay планирует прекратить запись альбомов к 2025 году

30 минут назад

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Группа Coldplay в 2025 году прекратит записывать новую музыку, сообщил ее солист Крис Мартин.

"Наш последний полный альбом выйдет в 2025 году, а после этого, я думаю, мы просто будем ездить на гастроли", - сказал он в среду в эфире Би-би-си.

"Может быть мы будем с кем-то сотрудничать, но каталог группы Coldplay, если можно так выразиться, закроется".

Крис Мартин в своих интервью часто шутит с серьезной интонацией, но о конце Coldplay как группы он говорил и раньше - например, незадолго до выпуска девятого альбома группы, Music of the Spheres, который быстро поднялся на вершины британских чартов.

В октябре в интервью журналу NME Мартин сказал, что группа хочет записать 12 альбомов, это значит, что сейчас Coldplay остается еще три.

Тем не менее группа будет продолжать выступать с концертами, сказал Мартин в интервью станции Absolute Radio.

"Так же поступили Rolling Stones. Будет очень круто, если мы сможем ездить с гастролями после 70 лет, - сказал музыкант. Будет прекрасно, если кто-нибудь захочет прийти".

Смешанная реакция

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Поклонники группы отреагировали на новости по-разному. На форуме Reddit один из них написал: "Мне не нравится их музыка после [четвертого альбома] Viva la Vida, но зато какая карьера!"

Другие были более скептичны: "К 2030 году вернутся за деньгами с новым ударником или гитаристом, как и все великие группы до них", - написал один из пользователей.

"Вообще, останавливаться не обязательно, - считает еще один. Достаточно просто играть музыку, написанную до Viva La Vida. Остальное подойдет для плохой рекламы".

В соцсетях некоторые заподозрили группу в попытке заработать на громкой новости об "уходе со сцены", однако вспомнили и то, что Coldplay уже заработали миллионы, причем не только для себя, но и для разных благотворительных организаций.

Мартин в беседе с Би-би-си также заявил, что в ходе их следующего турне будет применяться электрический танцпол, заряжающий инструменты и свет от прыжков фанатов, и велотренажеры. Все это часть плана группы по сокращению выбросов CO2 в атмосферу.