Актер Джеймс Франко впервые признался, что занимался сексом со студентками его школы

49 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джеймс Франко на церемонии "Золотой Глобус" в 2018 году

Четыре года спустя после выдвинутых против него обвинений актер Джеймс Франко признался, что действительно занимался сексом со студентками его актерской школы.

Выступая в подкасте Джесса Кейла на радио SiriusXM, он сказал, что во время преподавания в 2018 году он действительно спал со студентками и "это было неправильно".

Франко также рассказал, что пройдя с 2016 года курс лечения от сексуальной зависимости, теперь он находится "в завязке".

Прежде Франко страдал от алкогольной и психотропной зависимости, но последние годы вел трезвый образ жизни, не употреблял алкоголь и наркотики, а также призывал других не делать этого.

Джеймс Франко при этом заявил, что основал актерскую школу не для того, чтобы заманивать женщин в постель.

В 2011 году Франко был номинирован на "Оскар" как лучший актер за главную роль в фильме "127 часов" Дэнни Бойла. Он также известен своими ролями в фильмах "Ананасовый экспресс" и "Человек-паук".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джеймс Франко (слева) в 2018 году получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный актер" за роль в картине "Горе-творец"

Актер говорит, что хранил молчание все эти годы потому что хотел выслушать всех недовольных его поведением.

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Студентки Сара Титер-Каплан и Тони Гаал, которые посещали ныне несуществующую актерскую школу Франко Studio 4, утверждали, что тот пытался "создать поток молодых женщин, которые подвергались его сексуальной эксплуатации под предлогом получения образования".

В коллективном иске, поданном к актеру в 2019 году, утверждалось, что Франко злоупотреблял своим положением. Сара Титер-Каплан и Тони Гаал обвинили актера в том, что он вел себя недостойно по отношению к студенткам и использовал их для удовлетворения своих сексуальных потребностей, завлекая начинающих актрис перспективой в его фильмах.

Студентки утверждали, что стали жертвами мошенничества, так как заплатили за школу актерского мастерства, в то время как на самом деле подвергались сексуальной объективизации и запугиванию.

Когда эти обвинения были высказаны впервые, Франко заявил, что они недостоверны.

В феврале 2021 года Франко достиг финансового соглашения со студентками: они отказались от своих претензий после того, как 43-летний Франко согласился выплатить им в общей сложности 2,2 млн долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джеймс Франко известен по своим ролям в фильмах "127 часов" и "Харви Милк"

В отрывках из подкаста, обнародованных в среду в американских СМИ, Франко говорит, что много работает над собой после выдвинутых обвинений.

"В то время я думал, что если секс происходит по взаимному согласию, то всё нормально", - заявил он в интервью.

Эти комментарии - первая публичная попытка актера ответить на обвинения.

На вопрос, как он мог не осознавать, что отношения между учителем и учениками могут порождать специфическую расстановку сил, влиявшую на решение студенток, Франко ответил, что тогда он мыслил не вполне ясно.