В реанимации больницы в Астрахани произошел пожар

17 минут назад

В Астрахани произошел пожар в реанимации больницы, он уже ликвидирован. По неподтвержденным данным, есть погибшие среди пациентов.

Пожар произошел в реанимации "красной зоны" областной инфекционной больницы, сообщил источник Интерфакса.

Пожар в реанимации ликвидирован, есть пострадавшие, заявил журналистам представитель регионального управления МЧС. Была проведена эвакуация.

Погибли два пациента, сказал Интерфаксу источник в администрации больницы. Официального подтверждения этой информации нет.

По предварительным данным, произошло воспламенение оборудования, сказал собеседник агентства.

"Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара были исправны. Возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения", - утверждает источник.

Площадь пожара составила 15 квадратных метра, сообщили в МЧС.