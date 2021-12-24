В реанимации больницы в Астрахани произошел пожар
В Астрахани произошел пожар в реанимации больницы, он уже ликвидирован. По неподтвержденным данным, есть погибшие среди пациентов.
Пожар произошел в реанимации "красной зоны" областной инфекционной больницы, сообщил источник Интерфакса.
Пожар в реанимации ликвидирован, есть пострадавшие, заявил журналистам представитель регионального управления МЧС. Была проведена эвакуация.
Погибли два пациента, сказал Интерфаксу источник в администрации больницы. Официального подтверждения этой информации нет.
По предварительным данным, произошло воспламенение оборудования, сказал собеседник агентства.
"Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара были исправны. Возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения", - утверждает источник.
Площадь пожара составила 15 квадратных метра, сообщили в МЧС.
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