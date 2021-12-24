Оренбургского священника приговорили к 21 году за насилие над приемными детьми

20 минут назад

Автор фото, Alexander Saverkin/TASS Подпись к фото, Николай Стремский с супругой получают премию "Золотое сердце" за усыновление десятков детей, 2006 год

Суд в Оренбургской области приговорил к 21 году лишения свободы бывшего настоятеля Саракташской обители Николая Стремского. Его признали виновным в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против взятых на воспитание детей. Отца Николая называли главой самой многодетной российской семьи.

Стремский будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщается на сайте суда. Ему также запретили 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, и лишили государственной награды Орден "Родительской славы".

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал со священнослужителя 6 млн рублей.

Священника признали виновным в том, что он несколько раз совершил в отношении шести опекаемых и удочеренных им детей развратные действия, а также изнасиловал одну из дочерей.

Стремский не признал вину и называл обвинения в свой адрес клеветой.

Потерпевшими по делу признаны семь несовершеннолетних детей, находившихся под опекой или удочеренных священнослужителем.

Всего у него на попечении было около 70 детей.

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Стремского арестовали в сентябре 2019 года. После предъявления обвинения его освободили от обязанностей опекуна, а также запретили в священнослужении.

Кроме священника, были арестованы удочеренная им Елена Стремская и ее супруг Виктор Щербаков. Им дали условные сроки условные сроки по обвинению в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. По версии следствия, супруги, применяя насилие, заперли трех детей в гараже, где удерживали на протяжении продолжительного времени.

Стремский был руководителем православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия в поселке Саракташ, а также директором частной православной гимназии имени Сергия Радонежского, председателем НКО "Дом милосердия".