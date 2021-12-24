Фигуранты второго дела "Зимней вишни" получили сроки до 18 лет за взятку

час назад

Автор фото, Maria Pimenova/TASS Подпись к фото, Самый большой срок получила экс-начальница кузбасского стройнадзора Танзиля Комкова (в центре)

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по второму делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек.

Экс-главе областного управления Госстройнадзора Танзиле Комковой назначили 18 лет колонии, ее сыну Эдуарду Комкову - 10 лет, его партнеру по бизнесу, гендиректору "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко - 15 лет, подчиненной Комковой Светлане Шенгерей - семь лет.

Они признаны виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблениях полномочиями. По решению суда Комкова также должна выплатить штраф в 80 млн рублей, ее сын - в 70 млн рублей, Чередниченко - в 70,5 млн рублей.

Комкова и Шенгерей будут отбывать наказание в колонии общего режима, а Чередниченко и Комков - в колонии строгого режима, уточняет "Коммерсант".

Это второй приговор по делу о пожаре в "Зимней вишней", первый был вынесен в конце октября.

Второе дело

По версии следствия, Комкова при участии своего сына и его бизнес-партнера получила взятку 7 млн рублей от бизнесмена Вячеслава Вишневского, который переделывал здание "Кемеровского кондитерского комбината" под торгово-развлекательный центр.

Взятка, как считает следствие, предназначалась для того, чтобы руководители кузбасского стройнадзора закрыли глаза на нарушения, которые были допущены при реконструкции комбината.

Деньги по указанию Комковой были перечислены на счет "ИСК Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг по проектированию и в последующем обналичены соучастниками, говорилось в обвинении.

Комкову и ее подчиненную Шенгерей также обвинили в злоупотреблении служебным положением, так как они не приняли мер по устранению нарушений при строительстве и реконструкции центра, выявленных при проверке в марте 2014 года.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта 2018 года.

Возгорание началось на 4-м этаже здания, где находились кинотеатр и детский развлекательный центр. Причиной возгорания, как показала экспертиза, стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским "сухим" бассейном - его могла залить талая вода с крыши.

Большая часть погибших находилась в одном из кинозалов и не смогла вовремя выбраться, поскольку в ТРЦ не сработала система оповещения о пожаре, а некоторые выходы из зала оказались заблокированными.

Другие дела

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29 октября суд в Кемерове внес приговор восьми фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне", среди которых были руководители торгового центра, его сотрудники и пожарные. Они получили от пяти до 14 лет лишения свободы.

По еще одному делу проходят экс-глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Григорий Терентьев. Они, как полагает следствие, достоверно зная о нарушениях пожарной безопасности в "Зимней вишне", не приняли мер для проведения проверки ТРЦ. Кроме того, они обвиняются в растрате и мошенничестве.

Бизнесмен Вишневский, уехавший из России после пожара в "Зимней вишне", был объявлен в международный розыск и арестован заочно. В марте 2020 года его экстрадировали в Россию из Польши. Его дело выделено в отдельное производство.