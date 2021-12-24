Экс-президент Южной Кореи вышла из тюрьмы на 18 лет раньше срока

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший президент Пак Кын Хе отсидела в тюрьме четыре года из двадцати двух по обвинению в коррупции

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин помиловал бывшего президента Пак Кын Хе, которая отбывала 22-летний тюремный срок по обвинению в коррупции.

Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены еще в 2017 году в результате процедуры импичмента.

В 2018 году Пак Кын Хе признали виновной в разглашении государственной тайны, вымогательстве, злоупотреблении властью и получении взяток. Ее также обязали выплатить штраф в 18 млрд вон (около 17,5 млн долларов). Изначально ее приговорили к 30 годам тюрьмы, но потом сократили и срок, и сумму штрафа.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В 2016 году в Южной Корее прошли масштабные акции протеста с требованием отставки Пак Кын Хе

Она обвинялась в том, что вступила в сговор со своей близкой подругой Чхве Сун Силь, чтобы оказать давление на южнокорейские конгломераты, такие как Samsung и Lotte, и заставить их передать миллионы долларов фондам под управлением Чхве Сун Силь.

Бывшая президент не признала своей вины.

Она стала первым демократически избранным лидером своей страны, лишенным должности в рамках импичмента.

В этом году 69-летнюю Пак трижды госпитализировали из-за хронической боли в плече и пояснице.

Южнокорейское новостное издание Yonhap сообщило, что Пак, которая была среди претендентов на амнистию в честь Нового года, была включена в список в том числе и из-за ее слабого здоровья.

Решение о помиловании стало неожиданностью, поскольку президент Мун Чжэ Ин ранее говорил, что не допускает такого развития событий.

Первая женщина-премьер-министр Южной Кореи Хан Мён Сук, которая отбыла двухлетний тюремный срок с 2015-го по 2017-й год за взяточничество, также была реабилитирована правительством в рамках амнистии.

Обвинения Пак вызвали многочисленные массовые протесты в Южной Корее, поскольку впервые обнажили связи между высшими эшелонами политиков и главами коммерческих корпораций в Южной Корее. Люди призывали Пак уйти в отставку.