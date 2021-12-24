"С тяжелым сердцем". Индонезия отказалась от российских истребителей в пользу французских и американских

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

22 минуты назад

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Подпись к фото, Су-35 на авиационном салоне в Турции

Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них закупит французские и американские боевые самолеты. В качестве причины власти страны называют проблемы с бюджетом.

О том, что Индонезия откажется закупать в России самолеты Су-35, а вместо этого купит французские Rafale и американские F-15EX, накануне заявил начальник штаба ВВС Индонезии, главный маршал авиации Фаджар Прасетьо.

Он сообщил, что причина отказа страны от запланированной закупки Су-35 связана с бюджетом.

"Как я говорил в самом начале, развитие авиации действительно зависит от бюджета, и если он не позволяет, то мы не будем продолжать эти переговоры, теперь наша цель - Rafale", - цитирует его слова индонезийское издание Kompas.

Начальник штаба ВВС Индонезии сказал, что отказывается от покупки российских истребителей "с тяжелым сердцем".

Договор на поставку 11 самолетов Су-35 на сумму 1,14 млрд долларов Индонезия подписала с Рособоронэкспортом в феврале 2018 года.

Однако в октябре 2018-го газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором со ссылкой на двух анонимных топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства, рассказала, что с реализацией сделки начались проблемы.

Дело в том, что Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что эта сделка не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Под угрозой санкций, как писал "Коммерсант", оказался также коммерческий банк, который участвовал в схеме кредитования.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) позволяет министерству финансов США вводить санкции против компаний и физлиц, заключивших значительные сделки с российскими военными экспортерами или представляющими их интересы людьми.

Как пишет авторитетное среди изданий военной тематики британское Jane's, индонезийское официальное лицо, имя которого Jane's не называет, подтвердило ему в 2020 году, что сделка была прекращена из-за CAATSA.

Новые эскадрильи

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Индонезия отказалась покупать Су-35 по соображениям бюджета, однако планирует вместо этого купить 36 французских истребителей Dassault Rafale (на снимке). Условия этого возможного контракта неизвестны

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О планах по закупке французских истребителей было известно и ранее. 7 июня министры обороны Индонезии и Франции подписали декларацию о намерении закупить 36 истребителей Rafale.

Объем и условия возможного контракта разглашены не были.

Между тем в начале декабря стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты купили 80 истребителей Rafale, заплатив за них корпорации Dassault 19 млрд долларов.

Контракты на поставки таких сложных систем часто включают в себя много различных дополнительных опций. Поэтому определять цену на основе сравнения общей стоимости контракта и числа поставляемых самолетов не совсем корректно.

Информации о возможной покупке F-15EX Eagle II ещё меньше. Фаджар Прасетьо сказал, что уже встречался с делегацией корпорации Boeing, и, если контракт будет заключен, то самолеты, возможно, поступят в Индонезию после 2027 года.

Сколько американских истребителей может быть поставлено в Индонезию, неизвестно.

Всего Индонезия планирует создать две или три новых эскадрильи, вооруженных новыми истребителями, сказал маршал авиации.

Китайский опыт

Джакарта была вторым иностранным покупателем этих истребителей - первыми их купил Пекин.

И та покупка истребителей Су-35 в России обернулась американскими санкциями в отношении департамента вооружений Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Санкции включают запрет на получение лицензии экспортера в США и на любые транзакции в рамках американской финансовой системы.