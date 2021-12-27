Дайджест: Из-за "Омикрона" тысячи авиарейсов отменены; Израиль хочет построить на Голанах новые поселения.

38 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Голанские высоты находятся примерно в 40 километрах от Дамаска, площадь региона - около тысячи квадратных километров. Израильтяне захватили Голанские высоты у Сирии в ходе шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году этот регион был взят под израильскую юрисдикцию, что фактически означало аннексию.

Израильские власти утвердили план увеличить число поселенцев на Голанских высотах, которые ООН считает оккупированными сирийскими землями. В строительство новых поселений планируется вложить около 1 млрд шекелей (более 300 млн долларов). По словам премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, в ближайшие годы планируется удвоить число еврейских поселенцев на Голанах до 50 тысяч человек.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть этой территории была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году израильский кнессет принял "Закон о Голанских высотах", провозгласив суверенитет Израиля над этой оккупированной территорией. Совет Безопасности ООН это решение не признал.

Последнее о коронавирусе

В результате быстрого распространения нового варианта коронавируса "Омикрон" десятки тысяч авиапассажиров по всему миру не смогли отправиться по назначению: компании вынуждены отменять полеты из-за массового ухода на больничный членов экипажей. С пятницы по воскресенье, в период когда жители западных стран праздновали Рождество, были отменены уже более 8 тысяч рейсов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 - в американские аэропорты или из них. Наибольшее число отмененных вылетов приходится на авиакомпании Delta, United и JetBlue.

От отмены рейсов больше всего пострадали США и Китай.

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

В Австралии зафиксирована первая смерть от штамма коронавируса "Омикрон". Власти пока не планируют новых коронавирусных ограничений, ссылаясь на то, что число госпитализаций пока относительно небольшое.

В Дели из-за роста темпов распространения коронавируса вводят комендантский час, он будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00.

Автор фото, Reuters

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Подробнее о Туту можно почитать тут На 91-м году жизни скончался архиепископ Десмонд Туту - священник, победивший апартеид

Похоронен архиепскоп будет 1 января в Кейптауне.

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