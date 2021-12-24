Главу Балтийской промышленной компании задержали в Москве из-за китайского станка

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каледину задержали во время ее поездки в Москву, а затем доставили в Санкт-Петербург

Глава Балтийской промышленной компании (БПК) Диана Каледина задержана в Москве по подозрению в поставке иностранного станка под видом российского.

Как считает следствие, в 2016 году Каледина совместно с другими лицами из числа сотрудников и руководителей БПК с целью хищения денежных средств предприятия "Сигнал" организовала заключение договора по поставке фрезерного обрабатывающего центра российского производства стоимостью более 14,9 млн рублей.

"Каледина с соучастниками осуществили поставку станка иностранного производства под видом отечественного, путем нанесения соответствующей маркировки и изготовления необходимой документации. Получив деньги, фигуранты завладели разницей в стоимости оборудования в сумме не менее одного миллиона рублей, указывает следствие", - говорится в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Не исключает, что бизнес попал под прицел рейдеров"

Издание "Коммерсант" сообщало, что речь идет о поставке китайских станков под видом российских по завышенной стоимости. Как утверждают источники издания, Каледина попала в оперативную разработку ФСБ и полиции несколько месяцев назад. Поводом якобы стал контракт, заключенный БПК еще в 2016 году с АО "Научно-производственное предприятие "Сигнал", который входит в структуру оборонно-промышленного комплекса.

Структуры Калединой должны были поставить "Сигналу" "универсальное металлообрабатывающее оборудование для механообрабатывающего участка". Он должен был иметь российское происхождение, так как закупался при реализации инвестпроекта "Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий" в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы", пишет издание. Из федерального бюджета на это было выделено, по его данным, 15 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). До последнего времени в деле фигурировали лишь "неустановленные лица из числа руководства и сотрудников ЗАО БПК", писал "Коммерсант". Свою вину Каледина не признает, называя дело "заказным", заявил изданию ее адвокат Вячеслав Феоктистов.

Другой ее адвокат Дмитрий Данилов сообщил изданию, что Каледина не исключает, что она и ее бизнес попали под прицел рейдеров, так как ряд следственных действий проводился на производственных площадках БПК, не имевших никакого отношения к контракту компании с "Сигналом".

Каледину задержали во время ее поездки в Москву и поместили на ночь в изолятор временного содержания на Петровке, 38, а затем доставили в Санкт-Петербург, где ей изберут меру пресечения.

В пятницу Октябрьский районный суд Петербурга по ходатайству прокурора продлил Калединой срок задержания на 72 часа.

Подпись к фото, Совместно с партнерами - предприятиями ГК "Росатом" компания выпускает металлорежущие станки под торговой маркой F.O.R.T., говорится на сайте БПК

"Балтийская промышленная компания" зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Ее основным видом деятельности является производство и торговля станками. Выручка компании от продаж в 2020 году, согласно СПАРКу, составила более 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль - почти 270 млн рублей. В 2019 году выручка была свыше 2,1 млрд рублей.

Каледина основала БПК в 2002 году. Она является ключевой фигурой в российском станкостроении. По данным СПАРК на 2019 год, ее доля в компании - 100%.

Каледина - совладелица нескольких небольших компаний, в основном занимающихся торговлей и монтажом различных станков. Среди них, например, АО "ПО Форт", где она - генеральный директор и, согласно ЕГРЮЛ, имеет долю в 49% компании. В компании работает всего один человек.