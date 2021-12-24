Ответ США на ультиматум Путина о НАТО и Украине: к переговорам готовы, но новой Ялты не будет

14 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Джо Байден много раз, в том числе и в июне на встрече в Женеве (на фото), призывал Путина прекратить нагнетать ситуацию вокруг Украины. Пока получил в ответ лишь требование отказаться от расширения НАТО

Владимир Путин в четверг объявил, что уже в январе в Женеве начнутся переговоры Москвы и Вашингтона о требованиях Москвы отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток. Американцы отвечают, что к переговорам готовы, но не собираются решать судьбу Украины и других восточноевропейских стран за их спинами.

Тем временем аналитики, в том числе видные американские специалисты по внешней политике, говорят, что США и их союзники должны жестче ответить на ультиматумы России и, кроме прочего, выдвинуть встречные требования.

В четверг высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности сказал журналистам, что США готовы приступить к переговорам с Россией уже в начале января, но вести их предлагают по трем линиям: в формате уже существующего так называемого "стратегического диалога" Вашингтона с Москвой, в Совете НАТО-Россия и по линии ОБСЕ.

"Мы приняли к сведению озабоченность России, о которой она говорит и в частном порядке, и публично, и хотим подчеркнуть, что всякий диалог должен быть основан на взаимности", - цитируют разные издания этого чиновника.

"Российская сторона изначально предложила прямые переговоры с США, - напоминает по этому поводу американская газета Wall Street Journal. - США, однако, не хотят создавать впечатление, будто дискуссии о том, что могло бы оказаться новым разделом Европы на сферы влияния, будут проходить без участия союзников Америки".

"Ялта 2.0"

О Ялтинском соглашении 1945 года, по которому державы-победительницы, СССР, Британия и США, разделили сферы влияния в Европе, напомнил один из самых известных американских специалистов по России, бывший посол в Москве, а ныне профессор Стенфордского университета Майкл Макфол.

"Как становится ясно из проекта договора между США и Россией, Путин хочет воспроизвести Ялтинское соглашение 1945 года (в России даже говорят о "Ялте 2.0"), - написал Макфол в статье в газете Washington Post. - В этой новой версии соглашения США и Россия (на этот раз без Британии) поделили бы Европу на сферы влияния. Это совершенно неприемлемо".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в переговорах должна участвовать и его страна. "Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности ныне решается в Украине, и потому Украина должна принимать участие в консультациях на эту тему", - написал Кулеба в "Твиттере".

Майкл Макфол в своей статье призывает выдвинуть встречные требования к России, которые касались бы привлечения к переговорам многих стран, а также конфликтов России с соседями. По мысли бывшего посла США в Москве, то, как Москва воспримет эти требования, покажет, действительно ли она хочет переговоров, или же ее ультиматум - лишь маневр, предлог для начала военных действий.

Заявления Путина о необходимости предоставления Москве новых гарантий безопасности звучат в момент, когда на границах Украины продолжается концентрация российских войск. В Кремле неоднократно заявляли, что передвижения военных по собственной территории не должны никого беспокоить, однако настаивали, что Россия имеет право защищать свою безопасность.

Встречные требования

По мнению профессора Макфола, переговоры нужно вести в рамках ОБСЕ, в которую входят и все европейские страны, и США (о переговорах по этой линии через день после публикации статьи Макфола сказал и представитель Белого дома).

"Нам нужен "Хельсинки 2.0", а не "Ялта 2.0", чтобы европейские страны меньшего размера были уверены, что Москва и Вашингтон не будут обсуждать ничего, касающегося них, без их участия", - пишет по этому поводу Макфол. Кроме того, экс-посол в порядке полемики с Москвой предлагает вставить в предложенные ею проекты договора несколько встречных требований: Россия, по его мнению, должна:

вывести войска из Приднестровья;

отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и тем самым поспособствовать началу переговоров о восстановлении территориальной целостности Грузии;

Вернуться к соблюдению многих международных договоров, прежде всего тех, что запрещают аннексии, и вернуть Крым Украине, а также прекратить поддержку сепаратистов в восточной Украине; [Россия отрицает обвинения западных стран и Украины в поддержке самопровозглашенных "республик" и считает этот конфликт внутриукраинским.]

Убрать тактическое ядерное оружие и баллистические ракеты "Искандер" из Калининградской области, откуда они могут поражать цели в Европе за считанные минуты;

Обязаться прекратить воровство цифровой собственности, а также поддержку антидемократических сил на Западе и "остановить кампании дезинформации, нацеленные на подрыв свободных и справедливых выборов и демократии в целом";

обязаться прекратить убийства оппонентов за рубежом и на своей территории, а также свернуть поддержку Александра Лукашенко.

Автор фото, IWM/Getty Images Подпись к фото, Российское руководство много лет с ностальгией вспоминает о "концерте держав", окончании Второй мировой войны и прочих периодах прошлых веков, когда Российская империя и СССР участвовали в перекройках карты Европы. На фото - Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Сталин в Ялте.

Многие американские комментаторы при этом по-прежнему сомневаются, нужны ли Путину на самом деле эти переговоры.

"Аналитики опасаются, что Москва выдвигает заведомо невыполнимые требования лишь для того, чтобы [...] создать предлог для возможных военных действий, когда эти требования будут отвергнуты", - пишет газета Washington Post.

"Наблюдая, как господин Путин стягивает войска и толкует о переговорах, американские аналитики задаются вопросом, хочет ли Москва на самом деле добиться от президента Байдена уступок или же она готовится к военным действиям, ожидая, что требования не будут выполнены", - вторит газета Wall Street Journal.

Варианты санкций

Поэтому и после заявлений Путина на пресс-конференции в четверг многие издания и аналитики продолжают обсуждать, какие санкции США и союзники могут ввести против России, если она начнет войну с Украиной.

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"Только полное эмбарго на импорт российских энергоносителей может повлиять на Кремль. Но [представитель Белого дома] признал, что удар по экспорту российских энергоносителей будет иметь глобальные последствия", - пишет издание Argus Media, рассказывая о брифинге анонимного чиновника из Белого дома, посвященном переговорам с Москвой.

"События на рынке энергоносителей отражаются на наших людях, на европейцах, во всем мире. Это будет учтено в нашем анализе и в наших ответных действиях, как учитывается и на других направлениях нашей внешней политики. Но больше я вам сейчас ничего сказать не могу", - цитирует Argus представителя Белого дома.

Другие издания сообщают, что этот чиновник вновь пообещал, что Россия заплатит очень серьезную цену за нападение на Украину, но не уточнил, какую именно. Кроме того, он сказал, что в результате Россия получит именно то, против чего протестует: наращивание сил НАТО у ее границ.

Чего хочет Путин

Во время пресс-конференции в четверг в ответ на вопросы о возможной войне с Украиной Путин заявил: "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России".

Он утверждает, что после расширения НАТО западные страны получили возможность размещения современного оружия недалеко от российских границ, что угрожает национальной безопасности государства. Путин также предположил, что НАТО может в будущем разместить оружие на территории Украины - и несколько раз выразил сомнения в правомерности ее существования как независимой страны.

Путин снова заговорил о том, что в 1990-е в НАТО якобы обещали России "ни одного дюйма [расширения] на восток". "Ну и чего? На-ду-ли! Просто нагло обманули", - заключил он.

Ранее Россия передала США и НАТО проект соглашения, в котором прямо сказано, что страны альянса "принимают обязательства", исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, по мнению Москвы, государства-члены НАТО должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.