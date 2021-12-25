Правозащитный сайт ОВД-Инфо* заблокирован в России
Роскомнадзор заблокировал в России сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр иностранных агентов) по решению подмосковного суда. Точные причины блокировки неизвестны.
Решение об ограничении доступа к сайту вынесено Луховицким судом Московской области 20 декабря.
В "ОВД-инфо" сообщили, что в середине декабря их представителей вызывали в прокуратуру, однако в результате адвокатам так и не объяснили суть претензий, а впоследствии не сообщили о передаче дела в суд.
На данным момент уведомление Роскомнадзора сотрудникам не приходило, поэтому они не знают причины блокировки.
"ОВД-Инфо" специализируется на освещении протестных акций и юридической помощи задержанным, а также тем, кто столкнулся с политическими преследованиями.
В конце сентября медиапроект был включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
"ОВД-Инфо" попытался оспорить это решение в суде, однако ему это не удалось.
Как утверждают представители проекта, в качестве доказательства политической деятельности "ОВД-Инфо" судья привела размещение на сайте проекта инструкций о правовой помощи, а в качестве свидетельства иностранного финансирования - то, что "ОВД-инфо" существует на пожертвования пользователей.