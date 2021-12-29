Дайджест: почему закрывают "Мемориал", договорятся ли Россия и США об Украине и где еще ждут войны в 2022 году?

40 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как прошел суд по ликвидации международного "Мемориала"*

Российский Верховный суд постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал"* - старейшую правозащитную организацию в России.

Суд не внял доводам защиты, пытавшейся доказать, что деятельность общества полезна для здоровья нации, что "Мемориал" является другом России, а не ее врагом, и что процесс, в котором организацию, деятельность которой посвящена раскрытию темных страниц истории, обвиняют в нарушении права на свободу информации, выглядит абсурдом, напоминая романы Оруэлла.

"Международный "Мемориал", который десятилетиями борется за открытие архивов, оказывается, нарушает право на доступ к информации", - сказала адвокат Мария Эйсмонт.

Формальным поводом для судебного решения стало отсутствие маркировки "иностранного агента" на некоторых материалах "Мемориала", размещенных в социальных сетях (организация заявляла, что моментально исправляла это по требованию властей, а процент немаркированных материалов был ничтожно мал).

Однако, выступая в суде, прокурор назвал организацию угрозой для общества, обвинив ее в том, что на деньги Запада она выполняет задачу по фиксации внимания на преступлениях Советской власти вместо того, чтобы освещать "наше славное прошлое".

"Почему вместо гордости за страну, освободившую мир от фашизма, нам предлагают каяться за свое, как оказалось, беспросветное прошлое? Потому что за это кто-то платит", - заявил на суде представитель генпрокуратуры.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд, основанный в 1989 году "Мемориал" стал символом того, как страна открывается для мира и для самой себя, начиная изучать самые темные главы своего прошлого. Его закрытие - яркий символ того, как при Владимире Путине страна возвращается в свое прежнее состояние, отвергая как враждебный акт всякую критику - даже ее истории.

Вердикт о закрытии "Мемориала" вызвал осуждение в странах Запада: так, Германия назвала это решение непостижимым, заявив, что оно лишает голоса жертв политических преследований. О том, как комментируют ликвидацию "Мемориала" международные СМИ, читайте ниже в нашем дайджесте.

Автор фото, ARTEM GEODAKYAN/TASS Подпись к фото, Решение Верховного суда во вторник собравшиеся снаружи встретили возгласами "Позор!"

Судебное преследование "Мемориала" продолжается

Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу иск о ликвидации правозащитного общества "Мемориал".

В ноябре прокуратура подала иски о ликвидации двух структур "Мемориала". Вчерашнее решение Верховного суда касалось ликвидации международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал".

Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", который является членом международного "Мемориала", но имеет отдельное юрлицо. Этот иск прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Лукашенко и Путин поговорят о насущном

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ожидается, что по окончании переговоров Путин и Лукашенко, как обычно, сыграют в хоккей

В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О темах их переговоров пресс-службы обоих государств сообщают предельно лаконично: говорится, что Лукашенко и Путин обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

В понедельник в Минске был обнародован проект поправок к конституции Беларуси. В документе, который, по словам Лукашенко, был написан под его диктовку, предусматриваются некоторые изменения в структуре власти. Однако, как считают наблюдатели, поправки не несут существенных перемен для авторитарного характера белорусского режима, а референдум по новой конституции, намеченный на вторую половину февраля, называют спецоперацией.

Блогера Хованского могут выпустить из СИЗО

Автор фото, VALENTIN YEGORSHIN/TASS Подпись к фото, По словам Хованского, показания на него дали четверо подставных свидетелей.

В Санкт-Петербурге состоится судебное заседание об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который уже полгода находится в следственном изоляторе по обвинению в призывах к терроризму. Несколько дней назад следователи попросили назначить ему вместо содержания под стражей запрет определенных действий.

Уголовное дело против блогера было заведено из-за песни, в которой была строчка, касавшаяся теракта на мюзикле "Норд-Ост". В своих письмах из СИЗО Хованский утверждал, что ему предлагали сделку со следствием, а когда он отказался - пригрозили реальным сроком и проблемами его девушке.

31-летний Хованский - российский видеоблогер, на его канал в YouTube подписано 4,5 млн пользователей.

В Вашингтоне согласились обсудить предложения Москвы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Намерение Путина осуществить полномасштабное вторжение в Украину у многих вызывает сомнения

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Москва и Вашингтон подтвердили намерение провести 10 января переговоры по выдвинутым Россией предложениям о гарантиях безопасности и контролю над вооружениями. Главной темой обсуждения станет Украина.

Как заявил во вторник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, предстоящие в январе переговоры будут включать обеспокоенности обеих стран.

"Будут сферы, где мы можем добиться прогресса, как и те сферы, где, я уверен, мы не согласимся", - сказал Прайс. При этом он заверил, что США не будут обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия.

С начала ноября в американской прессе, а затем и в заявлениях западных политиков стали высказываться подозрения о том, что Россия, возможно, готовит новое вторжение в Украину. Эти подозрения основываются на сведениях о концентрации примерно 100 тысяч российских военных поблизости от украинской границы, что воспринимается рядом наблюдателей как признак возможной подготовки наступательной операции.

На прошлой неделе советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что "разумный прогресс за столом переговоров, конечно, должен будет иметь место в контексте деэскалации, а не эскалации".

17 декабря МИД России опубликовал проект соглашений с США и странами НАТО об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса, в котором содержится предложение юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.

На данный момент остается неясным, по каким именно пунктам выдвинутых Кремлем предложений согласны вести переговоры США.

Ранее в администрации президента Джо Байдена неоднократно заявляли о том, что видят путь урегулирования конфликта между Россией и Украиной в реализации минских соглашений. Эти соглашения, предусматривающие предоставление политической автономии удерживаемым пророссийскими сепаратистами районам на востоке страны, не пользуются популярностью в украинском обществе, так как их выполнение способно парализовать евроатлантические устремления Украины.

Пока что западные дипломаты, политики и эксперты теряются в догадках, что скрывается за намерениями Путина: являются ли выдвинутые Москвой инициативы серьезной попыткой отодвинуть силы НАТО от своих границ и остановить оказание военной помощи Украине или же это обманный прием для того, чтобы получить оправдание для дальнейших агрессивных действий.

Как пишет газета New York Times, многие американские официальные лица полагают, что конечная цель Путина - расшатать власть на Украине с тем, чтобы во главе страны оказался лидер, который не станет обращаться за поддержкой к Западу. Для этого ему не обязательно осуществлять полномасштабное военное вторжение в страну, поскольку в его арсенале достаточно средств - от спецопераций и саботажа до кибератак на ключевые объекты украинской инфраструктуры.

Коронавирус - небывалое число заражений в США и Европе

Сразу несколько европейских стран и США во вторник побили свои антирекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки.

В Европе максимумы заражений за все время пандемии были зафиксированы во Франции, Англии, Португалии, Греции, Дании и Италии.

Во Франции за сутки было выявлено без малого 180 тысяч инфицированных. Министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что к началу января этот показатель может дойти и до 250 тысяч.

Последние данные в Англии (куда не входят сведения из других частей Соединенного Королевства) - более 117 тысяч заразившихся за сутки. Это примерно в два раза больше, чем на прошлом пике пандемии в январе этого года. При этом в больницах Англии лежат почти в четыре раза меньше пациентов с ковидом, чем на пике в январе этого года: 9,5 тыс. против 34 тыс.

В США, по разным данным, за первые сутки этой недели заразились от 512 до 545 тысяч человек. По подсчетам американских медиков, на вариант "омикрон" приходится 59% заражений.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Многие россияне обеспокоены возвращением к репрессиям в советском стиле

Закрытие "Мемориала" завершает год масштабных репрессий

Ведущие издания Европы и Америки рассказывают своим читателям о закрытии российскими властями "Мемориала" и о том, что это событие говорит о российских властях.

Закрытие правозащитной организации - еще один пример стремительного уничтожения российского гражданского общества, пишет в редакционном комментарии британская газета Guardian.

"Вместо "Мемориала", который громко и настойчиво говорил о массовых зверствах, государство создает более приглаженную, осторожную картину гибели миллионов людей, картину, в которой больше порицается смерть людей, нежели то, что их убили, в которой публикуются имена жертв, но не их убийц", - пишет корреспондент Guardian в Москве Эндрю Рот.

По мнению журналиста, прокурор, заявив в суде, что организация выставляет Советский Союз террористическим государством, обнажил политические мотивы репрессий против "Мемориала".

""Мемориал" продолжал делать то, что он делал с первого дня своего существования, тогда как Россия снова изменилась - и, возможно, закрыла недолго пробывшее открытым историческое окно, период, в который она терпимо относилась к независимому осмыслению ее истории", - заключает Guardian.

Американская New York Times напоминает читателям, что закрытием "Мемориала" завершается год масштабных репрессий против российской оппозиции и независимой прессы.

"Закрытие "Мемориала" - это и очередной шаг в борьбе Путина за то, чтобы история России изображалась чередой славных свершений, и за то, чтобы смягчить образ советского режима, который часто был очень жесток. Государство открывает в Москве музей истории Гулага, господин Путин возлагает цветы к новому памятнику жертвам советских репрессий, и в то же время Кремль все смелее уничтожает неподконтрольные ему организации, которые предлагает альтернативные интерпретации российской истории", - пишут корреспонденты New York Times.

По их оценке, Путин хочет убедить россиян, что страна окружена врагами, мечтающими ее погубить.

"Поэтому Кремль хочет, чтобы российская общественность сосредоточилась на внешних врагах, а не на преступлениях, совершенных доморощенными диктаторами", - полагают журналисты.

"Этот шаг воспринимается как еще одно свидетельство того, что президент Путин ведет Россию назад в ее тоталитарное прошлое. Половина россиян, согласно данным опроса "Левада-центра", обеспокоены возвращением к репрессиям в советском стиле", - пишет в заметке, посвященной тому же событию московский корреспондент британской Times.

Вещательная компания Deutsche Welle ("Немецкая волна", DW), подробно рассказав читателям своего сайте о "Мемориале" и его закрытии, привела подборку немецких комментариев на это событие.

"Справедливая критика со стороны таких организаций, как "Мемориал", должна быть услышана. Мы чрезвычайно озабочены этим решением, не в последнюю очередь потому, что оно лишает возможности быть услышанным тех, кто пострадал от преследований и репрессий", - цитирует DW заявление МИД Германии.

Несколько организаций, включая немецкое отделение Amnesty International, Фонд Генриха Бёлля и Фонд мемориалов концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора в совместном заявлении назвали закрытие "Мемориала" тяжелым ударом по российскому обществу, обществам соседних стран и по всей Европе.

По мнению этих организаций, российское государство показало, что оно борется с осмыслением собственной истории и хочет монополизировать индивидуальную и коллективную память.

Музей еще одного нацистского концлагеря, Аушвица (он находится на территории современной Польши), прокомментировал репрессии против "Мемориала" в "Твиттере":

Ведущая итальянская газета Repubblica написала, что, закрывая "Мемориал", российские власти добивают гражданское общество своей страны.

"Это coup de grace ("удар милосердия", добивающий удар - Би-би-си) по остаткам гражданского общества, которые еще остаются живы после этого года самых жестких репрессий", - пишет Repubblica.

Какие конфликты могут вспыхнуть в 2022 году

Международный обозреватель британской Times Роджер Бойс напоминает читателям о некоторых тлеющих конфликтах, которые сейчас оказались в тени российско-украинского и китайско-тайваньского противостояния, но могут полыхнуть уже в этом году.

"Конечно, это очевидные зреющие конфликты - между Россией и Украиной и между Китаем и Тайванем - но там все-таки завертелись колеса дипломатии и, несмотря на бряцание оружием, ни Москва, ни Пекин, наверное, не готовы пойти на полномасштабные силовые действия", - пишет Бойс.

По его мнению, до Запада начинает доходить, что свобода Украины и свобода Тайваня взаимосвязаны. Это повышает ставки для двух предполагаемых агрессоров и может заставить их отложить планы вторжения.

"Я, может быть, слишком оптимистичен, но по крайней мере линии размежевания на востоке Украины и в Тайваньском проливе находятся под пристальным наблюдением, кризисные планы составлены. Пусть даже все еще неясно, за что Запад готов воевать, Запад все же внимательно изучает проблему", - пишет обозреватель Times.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пакистанский порт Гвадар близ границы с Ираном - важнейший инфраструктурный проект Китая. На фото - китайские грузовики в порту в 2015 году.

Но есть и очаги или источники конфликтов, которые сейчас оказались на периферии внимания западной дипломатии. Первый из них - пакистанский порт Гвадар, где, как пишет Бойс, Китай, вкладывая гигантские деньги, строит де-факто целый китайский город на конце одного из ответвлений своего гигантского проекта транспортного коридора "Один пояс, один путь". А этим, по сведениям Бойса, очень недовольны местные жители и пакистанские исламисты.

Второй болевой точкой Бойс считает сирийскую Латакию и ее порт: там, как пишет Бойс, израильтяне начали тайные подрывные операции против иранских сил в Сирии, там же поблизости находится российская база Хмеймим, и все это сплетается в интересный клубок.

Наконец, в третьих, обозреватель Times призывает не забывать о Северной Корее и ее быстро растущей армии хакеров, которые могут доставить много неприятностей и Южной Корее, и более далеким странам.

Вернет ли Россия смертную казнь?

Автор фото, TASS Подпись к фото, К тезису о возможности возврашения смертной казни Зорькин подводит через размышления об отличиях России от Запада

Российская газета "Коммерсант" сообщает, что глава Конституционного суда Валерий Зорькин в своей новой книге допустил - теоретически - возвращение к смертной казни.

Россия объявила мораторий на смертную казнь - но формально не отменила ее - в девяностые годы, когда вступила в Совет Европы. Этот мораторий был подтвержден в 1999 и 2009 годах решениями КС.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - пишет председатель суда.

Юрист-конституционалист Ольга Подоплелова, комментируя эти размышления Зорькина, сказала "Коммерсанту", что смертная казнь в России не применяется не из-за решений Конституционного суда, а в силу обязательств, которые Россия взяла на себя при вступлении в Совет Европы, а в странах Совета Европы смертная казнь, как считает Европейский суд по правам человека, фактически запрещена.

Автор фото, Michael Ochs Archives

Еще полвека назад американская певица Пэтти Смит снискала себе титул "крестной матери панка", который остался с ней на всю последующую жизнь, хотя сама себя панк-певицей она совершенно не считает, и ее творчество ее выходит далеко за пределы этого музыкального стиля.

75-летний юбилей Пэтти Смит стал для нашего обозревателя по вопросам культуры Алика Кана поводом вспомнить об уникальной творческой и человеческой судьбе этого замечательного художника.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как в Сомалиленде спасают исчезающих гепардов

Дайджест готовили Михаил Денисов и Юри Вендик