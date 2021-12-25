Коронавирус: из-за "Омикрона" отменены тысячи авиарейсов по всему миру, во Франции больше 100 тысяч заболевших

44 минуты назад

Автор фото, Reuters

Во Франции зарегистрировано более ста тысяч заболевших в день впервые с начала пандемии, авиакомпании по всему миру отменяют рейсы из-за нехватки персонала, а европейские страны возвращают карантинные ограничения. Подробнее о ситуации с пандемией коронавируса в мире - в нашем обзоре.

Лидерами по числу новых случаев заражений в день сейчас являются США (около 184 тысяч), Великобритания (больше 120 тысяч), Франция (104 тыс.) и Италия (почти 55 тыс. случаев).

Для Франции субботние данные по заболеваемости стали рекордными с начала пандемии. Страна пыталась препятствовать распространению нового варианта ковида "Омикрон", ограничив въезд путешественников из Великобритании, где резкий рост заражений начался еще раньше. Однако сейчас число случаев перевалило за сто тысяч, несмотря на ограничения.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 279 млн человек, умерли 5,4 млн пациентов.

Коронавирус опять приостановил полеты по всему миру

Рождественские планы миллионов людей были нарушены из-за отмены тысяч авиарейсов по всему миру. Управлять самолетами буквально некому - в авиакомпаниях говорят, что у них не хватает персонала, так как члены экипажей заразились коронавирусом. В общей сложности за последние два дня было отменено около пяти тысяч рейсов, из них около 900 приходится на рейсы в США, из этой страны или между ее регионами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тысячи рейсов были отменены по всему миру из-за того, что члены экипажей заразились коронавирусом и вынуждены были изолироваться

В США, как и во многих странах мира, наблюдается резкий рост случаев заболевания коронавирусом. Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предупредил, что рождественские путешествия приведут к росту распространения нового варианта "Омикрон" даже среди полностью вакцинированных.

Австралия также стала одной из самых пострадавших от отмены рейсов стран: не вылетели более 100 внутренних рейсов из Сиднея и Мельбурна в другие города.

Тем временем британцы, оказавшиеся в Австралии, максимально используют ситуацию, проводя время на пляжах Сиднея. "Самолетов домой нет. Но мне нравится в Сиднее. Я праздную, как могу. Оказаться ​​на пляже в Рождество - мечта", - заявил Би-би-си один из застрявших в Австралии.

Специалисты авиационной отрасли предупреждают, что задержки и сбои в авиасообщении продолжатся и в ближайшее время будут отменены еще сотни рейсов.

Европа возвращает ограничения

Пытаясь снизить скорость распространения "Омикрона", европейские страны ввели карантинные ограничения на перелеты, обязав даже вакцинированных путешественников предоставлять ПЦР или антигенные тесты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Португалии, как и во многих других странах Европы, власти решили сократить социальные контакты, закрыв ночные клубы и бары

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Италия, Испания и Греция снова ввели обязательное ношение масок на открытом воздухе, а в Нидерландах с 19 декабря действует локдаун почти на месяц.

Германия с 28 декабря запретит людям собираться компаниями больше 10 человек и закроет ночные клубы. Футбольные матчи пройдут без болельщиков.

В Португалии бары и ночные клубы будут закрыты с 26 декабря, а люди обязаны работать из дома до 9 января.

При этом в Южной Африке, где впервые был обнаружен вариант "Омикрон", правительство прекратило отслеживание контактов заболевших, за исключением серьезных кластерных вспышек.

Департамент здравоохранения объявил, что, поскольку большая часть населения уже подверглась воздействию коронавируса, политика государства переходит от стратегии сдерживания к стратегии смягчения последствий. Она включает самоконтроль, ношение масок и социальное дистанцирование.

Великобритания предлагает "рождественскую" дозу вакцины

В Англии пока никаких новых серьезных ограничений не введено, кроме обязательного ношения масок в транспорте и магазинах. Однако правительство просит людей как можно скорее сделать третью прививку-бустер. Центры вакцинации здесь открыты даже в рождественские праздники.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В Рождество британцы не только проводили время с семьями и друзьями, но и стояли в очереди за третьей дозой вакцины

А те, для кого рождественские праздники не просто повод собраться с семьей, а важное религиозное событие, просят правительство не вводить ограничения для церквей на фоне рекордных показателей заражения коронавирусом. В Великобритании уже несколько дней подряд фиксируют около 100 тыс. новых заражений.

Кардинал Винсент Николс, архиепископ Вестминстера и лидер католиков Англии и Уэльса, призвал правительство больше не рассматривать вопрос о закрытии церквей и культовых сооружений. "Церкви - это не то место, где распространяется вирус. Мы уже подошли к тому моменту, когда осознаем все риски, - сказал кардинал Николс. - Мы знаем, что нам следует делать. Большинство людей разумны и осторожны. Нам не нужны строгие ограничения".

В отличие от Англии, другие части Британии уже объявили о новых ограничениях. В Шотландии ночные клубы закроются как минимум на три недели с 27 декабря, клубы в Уэльсе и Северной Ирландии закроются с 26 декабря.

Данные исследований, опубликованные на этой неделе, показали, что "Омикрон" создает меньший риск госпитализаций и осложнений по сравнению с вариантом "Дельта". Так, люди, которые заразились этой мутацией, нуждаются в больничной помощи на 50-70% реже.