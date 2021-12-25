Вооруженный мужчина попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где была Елизавета II

41 минуту назад

Подпись к фото, В этом году королева встречает Рождество в Виндзорском замке, а не в Сандрингеме

Британская полиция арестовала 19-летнего вооруженного мужчину, который попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречает Рождество. Он был задержан сразу после того, как проник на охраняемую территорию.

По данным полиции, человек был вооружен, однако какое именно оружие у него обнаружили, пока не сообщается. Он не успел проникнуть в какие-либо здания.

"По нашим данным, какой-либо дальнейшей угрозы населению в настоящее время нет", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Полиция пока не дает сведений о возможных мотивах нападавшего.

Инцидент произошел в 08:30 в субботу, о нем уже сообщили членам королевской семьи.

Рождество в Виндзоре из-за "Омикрона"

В этом году королева Елизавета II встречает Рождество в Виндзорском замке, а не в поместье Сандрингем в Норфолке на востоке Англии, как происходило в прошлые годы. Это связано с опасениями по поводу роста заболеваемости новым вариантом коронавируса "Омикрон".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Уверенно смотреть в будущее". Рождественское обращение королевы Елизаветы II

Британский монарх проводит рождественские праздники в обществе принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуолльской Камиллы.

На прошлой неделе королева объявила, что не будет собирать гостей на традиционный предрождественский ужин. Причиной тоже было названо стремительное распространение "Омикрона" по стране.

Елизавета II обычно устраивает большой обед для более широкого круга семьи перед отъездом в Сандрингем. Это дает ей возможность пообщаться с родственниками, которые не могут навестить ее во время рождественских каникул. Помимо ее детей, внуков и правнуков в число гостей обычно входят двоюродные братья королевы - герцог Глостерский, герцог Кентский и принц Майкл Кентский.

В прошлом году предрождественский ужин также пришлось отменить из-за ковида.