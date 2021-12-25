Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме закончилось. Вот что оно сделало с островом за три месяца

37 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вулкан не подавал никаких признаков жизни уже 10 дней

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме, одном из Канарских островов, официально объявлено законченным. За три месяца, в течение которых продолжалось стихийное бедствие, потоки лавы и огромное количество вулканического пепла до неузнаваемости изменили многие районы курортного острова.

Местные власти сообщили, что в последние 10 дней вулкан вел себя значительно тише, и они больше не ждут возобновления активности.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Реки лавы текли по склонам вулкана три месяца

Последние подземные толчки произошли на острове 13 декабря.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Благодаря лаве, территория острова немного увеличилась

"То, что я хочу вам сегодня сказать, можно выразить четырьмя словами: "Это извержение вулкана закончилось", - сказал в субботу глава служб безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вулканический пепел засыпал многие дома

Извержение Кумбре-Вьехи началось 19 сентября, с тех пор было разрушено более 3 тыс. зданий (в том числе 1,3 тыс. жилых домов), пострадали сотни гектаров сельскохозяйственной земли. Свои дома были вынуждены покинуть более 7 тыс. человек (при общем населении острова около 83 тысяч). Раненых и погибших при этом не было.

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Вулканическая лава достигла океана, что привело к увеличению размеров острова, а также выделению токсичной двуокиси серы, которая образуется при контакте раскаленного потока с морской водой.

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В результате многим жителям приходилось оставаться в своих домах, чтобы не столкнуться с облаками ядовитого дыма.

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Из-за извержения остров также остался без значительной части туристов, многие рейсы на Пальму были отменены, гостиницы закрылись.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сотрудники спасательных служб раскапывают дом, засыпанный пеплом

Это первое извержение на Пальме с 1971 года - и самое продолжительное в истории.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лава почти полностью заполнила одно из местных кладбищ

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал сообщения о конце извержения "самым лучшим подарком к Рождеству". "Все наши структуры и дальше будут работать над тем, чтобы вернуть к жизни прекрасный остров Пальма и восстановить все разрушенное", - написал он в "Твиттере".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые здания пострадали от пепла сильнее других

Испанское правительство пообещало выделить на помощь жителям острова 225 млн евро.

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA Подпись к фото, Еще в начале декабря вулкан Кумбре-Вьеха был очень активным