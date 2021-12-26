Блогера Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к терроризму, могут отпустить из СИЗО

Анна Пушкарская

Би-би-си

9 минут назад

Автор фото, Valentin Yegorshin/TASS Подпись к фото, Юрий Хованский во время суда

Следствие по делу блогера Юрия Хованского, который уже полгода находится в следственном изоляторе по обвинению в призывах к терроризму, попросило изменить ему меру пресечения. 29 декабря Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит просьбу следователей назначить ему вместо содержания под стражей запрет определенных действий.

О ходатайстве следствия сообщила в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Суд может ходатайство удовлетворить, а может в его удовлетворении отказать", - сказано при этом в сообщении. В прошлом суд ни разу не отказывал следователям в избрании меры пресечения и в продлении ареста.

Ранее на сайте Куйбышевского райсуда появилась информация о назначенном на 29 декабря заседании по отмене или изменению меры пресечения Хованскому.

Хованский находится под арестом в СИЗО по делу о публичных призывах к терроризму с июня 2021 года. Это самая суровая мера пресечения. Изменить ее можно только на более мягкую, то есть, не связанную с лишением свободы.

Новая мера пресечения?

Запрет определенных действий регламентирует статья 105.1. уголовного кодекса России. Она предусматривает набор ограничений, которые суд может выбрать по своему усмотрению. В том числе, может быть установлен запрет пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу или его другими участниками. Суд может также регламентировать возможность покидать жилое помещение. Иногда эта мера может быть даже более суровой, чем при домашнем аресте, сказал Би-би-си адвокат блогера Александр Передрук.

Например, журналистам студенческого издания DOXA суд разрешил выходить на улицу на несколько минут, в то время как в других громких делах обвиняемым, находящимся под домашним арестом, суды разрешают гулять по часу и посещать магазины.

Защите о планируемом изменении меры пресечения ничего не сообщалось, ходатайство следствия адвокаты не получали.

Номеру дела присвоен индекс 3/13, под которым рассматриваются именно ходатайства об отмене или изменении меры пресечения. Ранее Хованскому избирали меру пресечения под индексом 3/1 и продлевали срок содержания под стражей под индексом 3/2, сообщил Би-би-си адвокат блогера.

8 января истекает очередной срок содержания Хованского в СИЗО - значит, до Нового года следствие должно было обратиться в суд с новым ходатайством.

Хованский уже пожаловался в ЕСПЧ на неправомерность задержания, ареста и его продления на столь длительный срок, говорит адвокат.

В чем обвиняют Хованского?

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Ему вменяют исполнение песни, в которой была строчка, касавшаяся теракта на мюзикле "Норд-Ост". Трое свидетелей утверждают, что слышали ее в 2018 году. Двое из них могли работать в прошлом оперуполномоченными в полиции Петербурга, причем - одного и того же района, ранее установила Русская служба Би-би-си.

Ранее Хованский утверждал в своих письмах из СИЗО, что ему предлагали сделку со следствием, а когда он отказался - пригрозили реальным сроком и проблемами его девушке.

"Я был готов терпеть и ответить за свою песню по закону, но то, что со мной происходит, никак не подпадает под определения законности", - говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале группы поддержки блогера.

По словам Хованского, некоторое время назад к нему тайком пришел следователь, который потребовал от него отказаться от адвокатов и дать показания, что песня, из-за которой его обвинили в оправдании терроризма, якобы была исполнена не в 2012-м, а в 2018 году.

Блогер утверждает, что отказался признаваться в том, чего не совершал, и через два дня после этого его компьютеры были отправлены на повторную экспертизу.