Гибель Евгения Ипатова. В Сочи проведут проверку видеообращения электрика, найденного мертвым после жалоб на пытки в полиции

18 минут назад

Автор фото, novayagazeta.ru/

Российское МВД объявило, что проведет служебную проверку в связи с видеобращением электрика из Адлера Евгения Ипатова, в котором он рассказал, как его пытали в полиции. Через несколько дней после записи видеобращения Ипатов погиб при загадочных обстоятельствах.

Решение о проведении служебной проверки управление МВД по Краснодарскому краю приняло два дня спустя после публикации истории Евгения Ипатова "Новой газетой" .

Обезглавленное тело 25-летнего Евгения Ипатова было обнаружено 29 сентября на железнодорожном перегоне Хоста - Адлер. Его смерть была признана суицидом, но родственники и друзья Евгения отвергают эту версию.

Видео, записанное мужчиной незадолго до смерти, передал в редакцию "Новой" его друг. На записи Ипатов рассказывает, как его жестоко избили полицейские, требуя признаться в краже 60 тысяч рублей.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о якобы совершенных сотрудниками полиции противоправных действиях в отношении подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров", - говорится в заявлении управление МВД по Краснодарскому краю.

В начале декабря "Комитет против пыток" опубликовал статистику по Краснодарскому краю, согласно которой в 90% случаев после рассмотрения жалоб на пытки Следственный комитет отказывает в возбуждении уголовного дела в отношении правоохранителей.

С 2017 года "Комитет против пыток" получил 100 жалоб от жителей Краснодарского края на пытки и иные виды жестокого, унижающего достоинство обращения.

Что рассказал Ипатов

Автор фото, https://www.youtube.com/c/NovayagazetaRu

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В видеообращении Евгения Ипатова говорится, что 22 сентября он поехал на вызов, чтобы починить неработающие розетки. Там его задержали двое полицейских и потребовали сознаться в краже 60 тысяч рублей у пенсионеров, у которых он работал в начале месяца.

"[После задержания] приехали в отдел полиции на Макаренко у магазина "Магнит". Они очень жестко вытащили меня из машины за футболку, поволокли по коридору, завели в кабинет и бросили на пол. Потом начали избивать, я прикрыл лицо, били по ладони, по ребрам, почкам, ноге", - рассказывал мужчина на видео.

"Они хотели повесить дело на меня… Я еще раз заявляю, что никакие 60 тысяч не брал. Я в жизни никогда не воровал и воровать не стану. Это все будет на их совести. Мама, папа, я люблю вас. Передавайте всем привет", - говорил Ипатов.

Согласно видеообращению, Евгения заставили подписать признательные показания, а также составили протокол о неповиновении полиции. Однако уже через день его отпустили, взяв показания уже как у свидетеля и забрав более 20 тысяч рублей из квартиры электрика.

Уголовное дело против него возбуждать не стали.

После этого, как выяснила "Новая", Ипатов снял комнату под чужим именем в частном доме, а спустя несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях. Газета приводит слова квартирной хозяйки, согласно которым, в комнате, которую снимал Евгений, повсюду были следы крови.

Родственникам о его гибели сообщили только 19 октября, пишет газета. Возможности провести независимую судебно-мединскую экспертизу или хотя бы самим осмотреть тело, по их словам, им не дали - хоронили Ипатова в закрытом гробу.

Тема пыток стала одной из главных в России в этом году после публикаций материалов из архива проекта Gulagu.net, переданных бывшем заключенным Сергеем Савельевым.

После видео из саратовской туберкулезной больницы №1 для заключенных завели несколько уголовных дел о пытках и сексуальном насилии. Дела заводили не только в Саратовской области, но и в других регионах.