Коронавирус: "Омикрон" помешал вылету десятков тысяч авиапассажиров по всему миру

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американская авиакомпания Delta - в числе наиболее пострадавших от вспышки "Омикрона"

В результате быстрого распространения нового варианта коронавируса "Омикрон" десятки тысяч авиапассажиров по всему миру не смогли отправиться по назначению: компании вынуждены отменять полеты из-за массового ухода на больничный членов экипажей. С пятницы по воскресенье, в период когда жители западных стран празднуют Рождество, отменено уже более 7 тыс. рейсов.

Судя по всему, больше всего пострадали США и Китай. По данным сайта FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 - в американские аэропорты или из них. Наибольшее число отмененных вылетов приходится на авиакомпании Delta, United и JetBlue.

Авиакомпании сообщают, что многие сотрудники не смогли выйти на работу, поскольку у них был выявлен коронавирус, либо они находились в близком контакте с людьми, получившими положительный тест.

Ранее компания United Airlines предупредила, что вспышка "Омикрона" "прямо ударила по экипажам и людям, которые обеспечивают нашу работу". Она добавила, что предупреждает пассажиров о том, чтобы они не ехали в аэропорт, если их рейсы не подтверждены.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, За последние три дня от отмены рейсов пострадали десятки тысяч людей

Сейчас "Омикрон" - новый вариант коронавируса, который распространяется быстрее предыдущих, - стал основным в США.

Жесткий карантин в Сиане

Вместе с тем, самой пострадавшей отдельной авиакомпанией стала китайская China Eastern. В течение воскресенья ей пришлось отменить более 390 рейсов.

В аэропорту города Сиань на севере Китая отменено более 100 рейсов. В этом городе с населением более 13 млн человек недавно были введены жесткие карантинные меры: местным жителям было предписано не покидать свои дома без крайней необходимости.

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В воскресенье в Сиане зафиксировано 150 новых случаев коронавируса, что вдвое превышает показатели предыдущего дня. После этого власти запретили жителям открывать окна и начали дезинфекцию.

В лондонском аэропорту Хитроу в течение воскресенья было отменено по меньшей мере 60 рейсов.

Отмена рейсов не только снова ударит по авиационной отрасли, но и явно не добавит оптимизма людям, которые не смогли встретить Рождество с семьями в прошлом году и надеялись, что смогут сделать это сейчас.

Данные исследований, опубликованные на этой неделе в Великобритании, показали, что "Омикрон" создает меньший риск госпитализаций и осложнений по сравнению с вариантом "Дельта". Так, люди, которые заразились этой мутацией, нуждаются в больничной помощи на 50-70% реже.