Дайджест: Европа ужесточает антиковидные правила, США обещают поддержку Украине в случае российского вторжения

36 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency

Новые антиковидные ограничения в Европе

Греция вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом для сдерживания распространения варианта "Омикрон". С сегодняшнего дня в супермаркетах и общественном транспорте обязательны респираторы или двойные медицинские маски. Развлекательные заведения будут пускать лишь вакцинированных посетителей и работать только до полуночи, за одним столом может сидеть не более шести человек.

На футбольных стадионах сможет присутствовать только 10% от максимального числа зрителей, посетители больниц и домов престарелых должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 48 часов до посещения.

50% персонала как в государственном, так и в частном секторе должны перейти на работу из дома. Эти меры будут действовать как минимум до 16 января.

Во Франции с сегодняшнего дня вступает в силу обязательная работа из дома по меньшей мере три дня в неделю для тех, кто может работать удаленно. Сокращается количество зрителей, которые могут присутствовать на общественных мероприятиях как на открытых, так и на закрытых площадках.

Запрещается употребление еды и напитков в общественном транспорте, а также в кинотеатрах, театрах и на спортивных объектах. Еду можно употреблять только сидя внутри баров и ресторанов. Ожидается, что новые правила будут действовать не менее трех недель.

В Британии на этой неделе заканчиваются школьные каникулы, в Англии уже объявлено об обязательных масках на уроках для учащихся средних школ и тестировании перед возвращением в классы. Обязательные маски на уроках вводятся до 26 января. В то же время в воскресенье правительство заявило, что пока статистика по ситуации с коронавирусом не подтверждает неоходимости вводить дополнительные ограничения.

Байден и Зеленский обсудили угрозу российского вторжения

Президент США Джо Байден в воскресенье вечером провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал дать решительный ответ в случае нападения России на Украину.

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"Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами дадут решительный ответ, если Россия снова будет вторгаться на Украину", - говорится в заявлении администрации президента США.

Байден также высказался в поддержку дипломатических усилий по реализации Минских соглашений, сообщает Белый дом, и пообещал, что Вашингтон не будет принимать касающихся партнеров решений без их ведома.

Президент Украины после разговора с Байденом сказал, что ценит "непоколебимую поддержку" Украины.

На прошлой неделе Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным пригрозил жесткими санкциями и усилением помощи Украине, если Россия совершит агрессию. Байден призвал к разрешению конфликта путем переговоров, которые начнутся в январе по трем линиям: двусторонние переговоры США и России в Женеве, Совет НАТО-Россия и переговоры в рамках ОБСЕ, но подчеркнул, что прогресс на этих переговорах может быть достигнут только в случае деэскалации обстановки вокруг Украины.

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Резкий скачок числа заболевших вариантом коронавируса "Омикрон" в Израиле может привести к тому, что страна достигнет коллективного иммунитета. Правда, произойдет это не благодаря успешной программе вакцинации, а в результате появления все большего количества людей, переболевших коронавирусом. По оценкам, к концу января заразиться "Омикроном" в Израиле может около четырех миллионов человек.

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Times: закрытие "Мемориала"* - страшный сигнал всему миру

Автор фото, Reuters

Попытка Путина заставить замолчать критиков советского режима - это атака как на прошлое, так и на будущее, пишет обозреватель Times Эдвард Лукас и вспоминает свои первые визиты в офис "Мемориала" в Москве в 1998 году.

Тесные комнаты были завалены исписанными детским почерком страничками - плодами недавнего обращения к школьникам с просьбой попросить дедушек и бабушке вспомнить о Большом терроре сталинской эпохи, вспоминает Лукас. Тщательно документируя истории узников ГУЛАГа, "Мемориал" был больше, чем организация, занимающаяся историческими исследованиями. Он представлял значительную часть того, что осталось от гражданского сознания России.

Советский режим табуировал тему репрессий - рассказы о доносах, показательных процессах, допросах и депортациях, пытках и массовых казнях передавались шепотом или вообще не передавались, пишет Эдвард Лукас.

Ведя хронику преступлений, "Мемориал" разоблачал ложь и олицетворял надежды конца 1980-х и 1990-х годов на страну, которая будет жить в мире не только со своим мучительным прошлым, но и со своими соседями.

Теперь эти надежды мертвы, пишет обозреватель Times. Легитимность президента Путина все больше зиждется на ностальгической линии по славному прошлому Советского Союза, очевидным слабым местом в которой являются преступления сталинского режима. Ликвидация "Мемориала" восстанавливает табу на эту тему, легитимируя таким образом режим Путина, пишет Эдвард Лукас.

Прокуратура заявила, что "Мемориал" создавал "лживый образ СССР как террористического государства". Обеление преступлений советской власти - страшный сигнал для людей во всех странах, которые от них пострадали. Путин по существу говорит - мы не сожалеем о том, что мы с вами сделали, мы можем сделать это снова, заключает обозреватель Times.

*Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены властями России в реестр иностранных агентов и ликвидированы.

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