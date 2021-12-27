Скотленд-Ярд расследует видео с угрозами убийства королевы Елизаветы II

47 минут назад

Автор фото, Getty Images

Британские таблоиды опубликовали видео, предположительно связанное с задержанием 19-летнего мужчины с арбалетом, пытавшегося в субботу ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречала Рождество. На видеозаписи человек в маске и с арбалетом грозится убить королеву. Видео приобщено к делу и изучается Скотленд-Ярдом.

Видео было опубликовано газетой Sun. В полиции подтвердили, что к делу, возбужденному после ареста, приобщена видеозапись.

На записи человек в маске и в худи говорит, что хочет убить королеву, чтобы отомстить "за резню 1919 года на Джаллианвала-багх". Это отсылка к расстрелу демонстрации мирных жителей в Амритсаре (штат Пенджаб, Северная Индия) колониальными войсками Британской империи 13 апреля 1919 года.

В полиции не подтвердили, что задержанный и записавший видео - один и то же человек.

Не стали комментировать видео и в Букингемском дворце.

В минувшую субботу в 8:30 утра по лондонскому времени полиция арестовала на территории Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречала Рождество, 19-летнего мужчину с арбалетом.

По данным Sunday Mirror, нападавшего задержали сразу после того, как сотрудники службы безопасности заметили его на мониторах камер наблюдения. Он не успел проникнуть в здание дворца.

"Этот человек был задержан и прошел оценку состояния психического здоровья. После этого он был принудительно помещен в больницу", - сообщила лондонская полиция.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Уверенно смотреть в будущее". Рождественское обращение королевы Елизаветы II

В прошлом люди не раз пытались проникнуть в королевский дворец. Почти всегда эти попытки пресекались полицией.