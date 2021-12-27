Поправки в конституцию Беларуси: Лукашенко как отец нации и уступка Кремлю

Артем Воронин,

Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters

На белорусском Национальном правовом интернет-портале появился проект поправок в конституцию республики. В документе, который Александр Лукашенко, по его словам, писал сам, прописаны некоторые изменения в структуре власти и русский язык в качестве государственного. В оппозиции, впрочем, считают, что эти перемены никак не изменят жизнь в стране, а референдум при Лукашенко будет по сути спецоперацией.

Проект поправок появился на профильном правительственном портале вечером в понедельник. "Конституция - я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я - президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну", - так анонсировал Лукашенко новый основной закон в начале декабря.

Новую конституцию Лукашенко впервые упомянул в послании белорусскому народу за несколько дней до последних президентских выборов в Беларуси, приведших к массовым уличным протестам, жесточайшей волне репрессий против оппозиции и к заявлениям ряда западных стран о непризнании Лукашенко президентом.

"Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с конституции. Не с уличных акций, а именно с основного закона", - заявил тогда белорусский президент.

Теперь Беларусь ждет референдум по опубликованным поправкам. Лукашенко пообещал провести его в 20-х числах февраля будущего года. Через правительственный сайт каждый белорус теоретически может предложить свою поправку или выразить отношение к правительственным.

"Никакого спроса на эти изменения и дополнения в Беларуси нет, - комментирует поправки в разговоре с Би-би-си белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. - Двадцать семь лет жизнь подавляющего большинства граждан Беларуси никак не пересекалась с конституцией. В начале ведь конституция была под премьер-министра Кебича. Потом Лукашенко переписал ее под себя целиком и полностью, проведя через сомнительные референдумы. Последние полтора года эта конституция вообще не работает. А это этого некоторые статьи не работали".

"Это точно будут обсуждать журналисты, политики, но не люди с тракторного и автомобильного, не домохозяйки и не предприниматели", - считает Лебедько.

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Всебелорусское народное собрание

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В новой версии конституции прописан пятилетний срок полномочий президента и норма о том, что "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", которой раньше не было.

Ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента. Таким образом, Лукашенко, в случае победы на очередных выборах, сможет стать президентом еще на два срока.

Однако некоторые аналитики считают, что главнее президента по новой конституции будет председатель ВНС.

Лукашенко предлагает ввести новый представительный орган, Всебелорусское народное собрание, которое в поправках называют высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь. Запланированная численность ВНС - 1200 человек. Срок полномочий одного состава - пять лет. Руководит собранием президиум с председателем.

ВНС по предложению президента будет давать согласие на применение армии за рубежом, перед ним ежегодно отчитывается премьер-министр, у него же есть право объявлять президенту импичмент, а также оценивать легитимность выборов и множество других полномочий.

В этой части конституция Лукашенко может кому-то напомнить обнуление сроков Владимира Путина и прошлогодние поправки к российской конституции, наделившие дополнительными полномочиями Госсовет. Тогда ряд экспертов видел в этом "казахский вариант транзита", полагая, что Путин готовит себе место председателя Госсовета.

Похожая версия возникает и в случае с Лукашенко и Всебелорусским национальным собранием, однако реального перераспределения власти поправки не предполагают.

"Создается такая трехмерная конструкция, когда к Совету республики, к палате представителей еще добавляется Всебелорусское народное собрание. Это трехэтажная конструкция, которая в нормальной ситуации имела бы отношение к одному однопалатному парламенту, - говорит Анатолий Лебедько. - Лукашенко пытается через это бюрократическое древо создать у кого-то ощущение, что здесь какие-то происходят перемены. Но это значит, грубо выражаясь, что некоторые люди из его окружения переедут со второго этажа на третий, или из кабинета с тремя окнами - в кабинет с четырьмя".

"Беларусь остается суперпрезидентской республикой", - заключает белорусский оппозиционный политик.

В качестве примера Лебедько приводит полномочия Всебелорусского народного собрания определять состав Конституционного и Верховного судов: "Все это делается только по предложению президента. А если предложения не последует? Опять замкнутый круг".

Многие политологи, опрошенные белорусскими СМИ, считают, что ВНС при Лукашенко или возглавляемый Лукашенко должен будет стать площадкой, с которой можно будет контролировать политическую жизнь в стране.

"ВНС не издает законов, формально не влияет на назначения в правительстве, не в полной мере подменят парламент и президента. Очевидно, что для новой конституции хотелось придумать какой-то механизм контроля, который в случае, если что-то пойдет не так, как хотят действующие власти, выйдет на политическую сцену и разрешит ситуацию в их пользу", - сказал политолог Андрей Казакевич изданию "Зеркало"

Реформа для Путина

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Русский язык в Беларуси, если примут поправки, останется одним из двух государственных. Кроме того, в действующей конституции содержится пункт о том, что Беларусь стремится к статусу нейтральной страны. В новой редакции этого пункта нет, обращает внимание Анатолий Лебедько, видящий в этом уступку Москве.

"Это, конечно, жест в сторону Кремля", - говорит он.

"Лукашенко это больше делает для Владимира Путина, который в общем-то инициировал конституционную реформу в Беларуси в то время, когда еще сотни тысяч людей были на улицах. Ему было важно, чтобы это не перекинулось в Российскую Федерацию, и поэтому ему нужно было, чтобы Лукашенко пообещал какую-то морковку людям, чтобы они ушли с улицы. Вот предыстория конституционной реформы", - подчеркивает Лебедько.

По мнению политика, Москва заинтересована в избавлении от Лукашенко , которого хочет "сменить на прокремлевского, но нетоксичного главу государства". А также, возможно, создать одну-две пророссийских партии, чтобы таким образом контролировать Беларусь.

"Кремль хотел бы избавиться от Лукашенко и отправить его если не в ростовскую пивную, где Янукович порой бывает, а куда-то туда, где сейчас находится Нурсултан Абишевич", - говорит Лебедько.

Референдум как спецоперация

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Кремль хотел бы, тем не менее, чтобы Лукашенко выглядел более легитимным политиком в глазах белорусов, считает Лебедько. Однако предстоящий референдум вряд ли подтвердит его легитимность. Даже на фоне пропаганды в лояльных СМИ, которые будут подавать документ как лучшую конституцию в мире, референдум по ней будет проводить КГБ, и по сути он будет спецоперацией, уверен Лебедько.

В целом оппозиционер не видит смысла в принятии сейчас новой конституции, так как и действующая при президенте Лукашенко де-факто выведена из правового употребления.