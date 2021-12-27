Погиб основатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин

час назад

Автор фото, facebook.com/yegorprosvirnin

Погиб основатель российского националистического интернет-издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы.

О смерти 35-летнего Просвирнина со ссылкой на его супругу Марину Урусову сообщают СМИ, его адвокат, а также его знакомые.

"Я с женой его говорил. К сожалению, все так. Он выпал из окна", - сказал политик Роман Юнеман изданию "Подъем".

Как пишут СМИ, тело Просвирнина обнаружили под окнами жилого дома на Тверской улице. Перед падением он якобы выбросил из окна нож и газовый баллончик.

Как рассказали Би-би-си соседи Просвирнина, весь день из его квартиры доносились крики и ругань.

Просвирнин - журналист и основатель националистического интернет-издания "Спутник и погром". В 2017 году оно было заблокировано по требованию Генпрокуратуры за пропаганду идей национальной и религиозной розни, а в 2018 году объявило о закрытии.