Погиб основатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин
Погиб основатель российского националистического интернет-издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы.
О смерти 35-летнего Просвирнина со ссылкой на его супругу Марину Урусову сообщают СМИ, его адвокат, а также его знакомые.
"Я с женой его говорил. К сожалению, все так. Он выпал из окна", - сказал политик Роман Юнеман изданию "Подъем".
Как пишут СМИ, тело Просвирнина обнаружили под окнами жилого дома на Тверской улице. Перед падением он якобы выбросил из окна нож и газовый баллончик.
Как рассказали Би-би-си соседи Просвирнина, весь день из его квартиры доносились крики и ругань.
Просвирнин - журналист и основатель националистического интернет-издания "Спутник и погром". В 2017 году оно было заблокировано по требованию Генпрокуратуры за пропаганду идей национальной и религиозной розни, а в 2018 году объявило о закрытии.
В 2015 году к Просвирнину приходили с обыском по делу об экстремизме, возбужденному после его статьи о "целях и задачах русского национализма", в которой, в частности, предлагалось "обрушить Украину" и создать "Русское национальное государство". Просвирнин позже говорил, что дело "завершилось ничем".