За убийство бывшего бойца ГРУ в драке в Подмосковье дали сроки до 20 лет

час назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Суд в Подмосковье приговорил девятерых фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина к срокам от пяти до 20 лет лишения свободы. Погибший заступился за незнакомых людей во время драки на улице.

Самые большие сроки - 17, 18 и 20 лет колонии строгого режима - назначены братьям Гранту и Гамлету Айрапетянам, а также Сергею Ходжояну. Они признаны виновными по трем статьям - об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

Драка, в которой погиб Никита Белянкин, произошла 1 июня 2019 года в подмосковном Путилково. По версии следствия, он проходил мимо кафе, возле которого девять человек избивали двоих и решил вмешаться.

"Увидев неравные силы противников, [Белянкин] окрикнул хулиганов и произвел выстрел в воздух из травматического пистолета", - говорится в сообщении СКР.

Как установлено следствием и судом, после этого Ходжоян нанес Белянкину смертельный удар ножом, а братья удерживали бывшего спецназовца, нанося ему удары.

Еще шестеро участников драки получили от 5 до 5,5 года колонии общего режима по обвинению в хулиганстве. Они, как уточняет СКР, окружили потерпевших и не давали им покинуть место происшествия.

Двое фигурантов дела - Гурген Агаян, обвиняемый в хулиганстве, и Оганес Айрапетян, обвиняемый в убийстве и хулиганстве, - скрылись от следствия. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Никто из осужденных свою вину не признал.

Погибший Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в боевых действиях в Сирии. Ему было 24 года.