Опрос: россияне против строгого наказания за откровенные фото на фоне храмов

час назад

Автор фото, Valeriy Sharifulin/TASS

Большинство россиян считают, что наказание за откровенные фотографии на фоне храмов должно ограничиваться штрафом, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром" (признан российскими властями иностранным агентом).

Больше половины опрошенных (51%) считают, что государство должно наказывать за публикацию подобных снимков, однако наказание должно ограничиваться штрафом. 35% респондентов считают, что наказание должно быть более строгим - вплоть до лишения свободы. Еще 10% полагают, что никакого наказания за подобный поступок быть не должно.

Сторонников строгого наказания больше всего среди респондентов старше 54 лет. В этой возрастной группе строгое наказание за откровенные фото на фоне храмов поддерживают 43% опрошенных, при этом 47% их сверстников полагают, что наказание должно ограничиваться штрафом.

Меньше всего сторонников строгого наказания (19%) - среди респондентов в возрасте 18-24 лет. Наказание в виде штрафа поддерживают 57% респондентов в этой возрастной группе. При этом 17% респондентов 18-24 лет считают, что государство не должно наказывать ни авторов, ни героев этих фотографий.

В целом, как следует из данных опроса, жители России не склонны внимательно следить за скандалами, связанными с публикациями откровенных фотографий на фоне церквей.

Каждый второй опрошенный ничего не знал о публикациях в социальных сетях подобных снимков. 36% респондентов ответили, что что-то слышали о подобных публикациях, и только 14% сказали, что много слышали о скандалах, связанных с откровенными фото на фоне православных храмов.

Лучше всего осведомлены о таких публикациях респонденты в возрасте 18-24 лет, а также жители страны старше 55 лет - в этих возрастных группах о скандальных фото знают по 53% респондентов. Больше всех о скандалах с откровенными фото на фоне храмов знают те, для кого телеграм-каналы - основной источник информации. Среди них хорошо осведомлены о таких скандалах 28% респондентов, что-то слышали об этом - 36%.

Респонденты в возрасте 25-54 лет осведомлены меньше: 47% из них знают о подобных скандалах или что-то слышали о них, тогда как 53% респондентов этой возрастной группы вообще ничего о них не знают. Среди тех, кто предпочитает телевидение и радио в качестве основного источника информации, больше всего тех, кто ничего не слышал о подобных публикациях (50 и 49% соответственно).

Дела из-за провокационных фото

Минувшей осенью из-за сделанных на фоне церквей и Кремля фотографий, которые представители власти сочли провокационными, возбудили сразу несколько дел - уголовных и административных.

Одно из самых громких - против блогера Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой, которые сделали фото на фоне храма Василия Блаженного - на нем девушка сидит перед парнем на корточках, а тот держит ее за волосы. 29 октября суд в Москве приговорил их к 10 месяцам колонии, признав виновными в оскорблении чувств верующих.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

30 октября петербургское управление СКР объявило, что возбудило дело по той же статье против инстаграм-модели Ирины Волковой, снявшейся в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Однако суд отказал следствию, которое просило назначить девушке меру пресечения.

22-летней вебкам-модели Lola Bunny (Лолите Богдановой) повезло меньше - она находится под подпиской о невыезде. 23 октября Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за видео, на котором девушка показывает грудь, стоя возле того же храма Василия Блаженного.

31 октября стало известно, что московские полицейские проводят проверку из-за фотографий, которые опубликовала в соцсетях порноактриса Рита Фокс (Ксения Дамова). На одной из них девушка стоит на фоне кремлевской башни, приспустив штаны и оголив ягодицы. В итоге на Дамову составили протокол по статье о мелком хулиганстве и отправили под административный арест на 14 суток.

18 ноября стало известно о том, что в Калуге полиция начала проверку из-за фотографии девушки, поднявшей юбку на фоне храма Преображения Господня. Позже героиня фото сообщила, что написала явку с повинной, причем сделала это в ФСБ.

Реакция на подобные дела

Осенняя волна дел об оскорблении чувств верующих вызвала резонанс в соцсетях. Пользователи резко критиковали и высмеивали действия российских правоохранительных органов.

Так, продюсер и блогер Ярослав Андреев опубликовал в "Инстаграме" фотографии певиц Натальи Орейро и Ольги Бузовой, которые позировали в открытых купальниках на фоне православных храмов в Москве и Волгограде. Андреев отметил, что теперь очень переживает за судьбу певиц.

В СМИ также появлялись комментарии представителей различных религиозных общин в защиту авторов и героев откровенных фотосессий на фоне храмов.

Ректор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус предположил, что такие откровенные фотосессии на фоне храмов не ставят целью оскорбить верующих. По его словам, они могут быть формой протеста.

"Подростки всегда устраивают что-нибудь провокационное, у них есть такая потребность - идти против всех. Они выбирают средства, которые произведут должный эффект. Они попали в точку, в больное место", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал не наказывать блогеров за фотографии с элементами обнаженности. В интервью РИА Новости он назвал истории с преследованием блогеров, позирующих в нижнем белье на фоне храмов, слишком раздутыми.

По его словам, такие действия не могут оскорблять чувства верующих. "Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте", - отмечал он.