Президент Польши наложил вето на закон, ограничивающий иностранное владение СМИ

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протесты против закона о СМИ у президентского дворца в Варшаве, 19 декабря 2021 года

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на противоречивый закон о СМИ, который, по словам его критиков, был направлен на то, чтобы заставить замолчать принадлежащий США польский телеканал, критикующий правительство.

Закон не позволил бы компаниям из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, контролировать польские СМИ.

Если бы он был принят, американской медиакомпании Discovery пришлось бы продать свою долю в новостном канале TVN24.

Сторонники закона утверждали, что он призван ограничить влияние враждебных государств на польские СМИ.

Консервативная правящая партия "Закон и справедливость" (PiS) уже давно заявляла, что иностранные корпорации обладают чрезмерным влиянием на средства массовой информации Польши, и в начале этого месяца поспешила провести законопроект через парламент.

Однако его противники отмечали, что этот шаг был направлен непосредственно против TVN24, самого популярного новостного канала Польши, журналисты которого часто критиковали нынешнее консервативное правительство.

Президент Дуда, несмотря на то, что в прошлом был членом парламента именно от партии PiS, заявил, что, хотя он ценит намерение правительства защитить страну от потенциально враждебных субъектов, таких как Россия, тем не менее считает, что этот законопроект подрывает права собственников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оппозиционные партии Польши активно выступали против противоречивого закона. В руках женщины плакат: "Свободные СМИ - свободный народ"

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Он также добавил, что его нельзя применять ретроспективно к уже существующим деловым соглашениям и инвестиционным договорам.

"Законопроект и поправки к нему касаются организаций, которые уже присутствуют на рынке, - заявил Дуда. - Кроме того, не следует забывать о необходимости плюрализма в СМИ и свободы слова. Принимая свое решение, я учитывал все эти моменты".

19 декабря тысячи поляков собрались у президентского дворца в Варшаве в знак протеста против принятия этого закона. Многие размахивали флагами ЕС и держали в руках плакаты с логотипом TVN24.

Бывший председатель Евросовета Дональд Туск, который сейчас возглавляет оппозиционную партию "Гражданская платформа", сказал, что решение Дуды доказало, что политическое давление дает результат.

Ранее в декабре представитель госдепартамента США Нед Прайс призвал правительство Польши взвесить все обстоятельства, прежде чем принимать закон, который мог, по его словам, подорвать уверенность иностранных инвесторов в своих правах на собственность и в надежность контрактов в Польше.