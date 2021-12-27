"Нам такие как вы не нужны". Флейтиста "Аквариума" Брайана Финнегана не пустили в Россию

7 минут назад

Автор фото, Alexey Kalmykov/BBC Подпись к фото, Брайан Финнеган - один из самых известных музыкантов в Ирландии. Он уже много лет играет с Гребенщиковым в "Аквариуме"

Британского музыканта Брайана Финнегана не пустили в Россию, куда он прилетел, чтобы участвовать в московском концерте группы "Аквариум", в которой он играет.

"Наш флейтист Брайан Финнеган прилетел вчера вечером в Москву. Его взяли под белые ручки, отобрали у него паспорт, посадили в каталажку, где он просидел восемь часов, всю ночь. А утром сказали, что нам такие как вы не нужны, и выкинули его за собственный счет обратно под конвоем", - рассказал Борис Гребенщиков со сцены перед началом концерта в Москве.

Как сообщает, ссылаясь на Гребенщикова, "Новая газета", каких-либо объяснений причины отказа во въезде в страну Финнегану на границе не дали.

Брайан Финнеган - известный британский музыкант, игравший в группе Flook. В 2006 году Flook получил премию BBC Folk Awards.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Финнеган играл с БГ даже в московских переходах

В 2007 году Финнеган вошёл в состав созданного Гребенщиковым проекта "Аквариум International".