"Нам такие как вы не нужны". Флейтиста "Аквариума" Брайана Финнегана не пустили в Россию
Британского музыканта Брайана Финнегана не пустили в Россию, куда он прилетел, чтобы участвовать в московском концерте группы "Аквариум", в которой он играет.
"Наш флейтист Брайан Финнеган прилетел вчера вечером в Москву. Его взяли под белые ручки, отобрали у него паспорт, посадили в каталажку, где он просидел восемь часов, всю ночь. А утром сказали, что нам такие как вы не нужны, и выкинули его за собственный счет обратно под конвоем", - рассказал Борис Гребенщиков со сцены перед началом концерта в Москве.
Как сообщает, ссылаясь на Гребенщикова, "Новая газета", каких-либо объяснений причины отказа во въезде в страну Финнегану на границе не дали.
Брайан Финнеган - известный британский музыкант, игравший в группе Flook. В 2006 году Flook получил премию BBC Folk Awards.
В 2007 году Финнеган вошёл в состав созданного Гребенщиковым проекта "Аквариум International".
C Гребенщиковым Финнеган, по его словам, познакомился больше 15 лет назад на концерте в лондонском Альберт-холле. С тех пор он много гастролировал по России в составе "Аквариума".
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